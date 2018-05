Imajo Američani, ki čakajo že skoraj 60 let, recept za branilce naslova?

Čas je za polfinale svetovnega hokejskega prvenstva. Ob 15.15 ga bosta odprla branilka naslova Švedska, ki še ne pozna poraza, in ZDA. Zvečer (19.15) še obračun favorizirane Kanade in presenetljive polfinalistke Švice.

Le še štiri reprezentance so ostale v boju za odličja svetovnega prvenstva elite.

Popoldanske ure v danski prestolnici so rezervirana za polfinalno srečanje medinSkandinavci so po osmih tekmah na prvenstvu še neporaženi. Skupinski del so opravili s sedmimi zmagami, v četrtfinalu pa po hudi borbi s 3:2 izločili Latvijce.

Hokejisti ZDA so v rednem delu enkrat grešili, ko so na zadnji tekmi v boju za prvo mesto izgubili s Finci. V četrtfinalu so jih pričakali Čehi, Američani so jih strli s 3:2. Zadnjič so se Američani na vrh svetovnega prvenstva povzpeli daljnega leta 1960, ko so bili tudi zadnjič v finalu SP. Na ta preboj tako čakajo že skoraj 60 let.

Kaj bodo proti Kanadčanom pokazali krvniki Fincev?

Ob 19.15 bodo Kanadčani finalno vstopnico lovili proti največjemu presenečenju prvenstva Švici. Javorjevi listi so skupinski del končali šele na tretjem mestu, tako da so v četrtfinalu palice prekrižali z Rusi in jih izločili po podaljšku.

Švicarji so presenetili Fince. Kako se bodo znašli proti Kanadi? Foto: Reuters

Švicarji so po koncu skupine zasedali četrto mesto, v boju za polfinale jih je tako pričakal zmagovalec druge skupine Finska. Švicarji so po začetnem zaostanku priredili preobrat in se po letu 2013 uvrstili v polfinale.