Ponedeljek, 9. 3. 2026, 13.42
V požaru transformatorske postaje pri podjetju v Ljutomeru za 200 tisoč evrov škode
V Ljutomeru je v nedeljo popoldne zagorelo v transformatorski postaji ob skladišču enega od podjetij. Po prvih ocenah je nastalo za okoli 200 tisoč evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Policisti tuje krivde za nastanek požara niso ugotovili, z ugotovitvami pa bodo seznanili pristojnega okrožnega državnega tožilca.
Po ugotovitvah policije je do požara prišlo zaradi kondenza v notranjosti zgradbe transformatorske postaje.
Ogenj je povzročil večjo materialno škodo tako na objektu kot na napravah v notranjosti, ki po prvih ocenah znaša okoli 200 tisoč evrov, so še navedli v sporočilu za javnost.