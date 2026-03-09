V Ljutomeru je v nedeljo popoldne zagorelo v transformatorski postaji ob skladišču enega od podjetij. Po prvih ocenah je nastalo za okoli 200 tisoč evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Policisti tuje krivde za nastanek požara niso ugotovili, z ugotovitvami pa bodo seznanili pristojnega okrožnega državnega tožilca.