Selektor med tretjinama zbodel varovance, nato je sledil podvig SP

Prvič po letu 2013 in sanjski srebrni pravljici in šele tretjič v zadnjih 20 letih so se švicarski hokejisti na svetovnem prvenstvu elite prebili med najboljše štiri. Polfinale so si priborili s presenetljivo zmago nad favorizirano Finsko. Po veliki zmagi pa so zasluge pripisali ekipnemu duhu in trenerju, ki je vse naredil prav in jih v pravem trenutku "zbodel". Za finale se bodo v soboto ob 19.15 pomerili s Kanado, ob 15.15 se bosta udarili še neporažena Švedska in ZDA.

Četrtfinale svetovnega prvenstva na Danskem je v četrtek popoldne postregel s finalom pred finalom, večer pa z največjim presenečenjem na tekmovanju – zmago Švicarjev nad Finci. Kanadčani so popoldne po podaljšku izločili Ruse in nasuli še nekaj soli na njihove rane. Zborna komanda jih namreč na velikih tekmovanjih ni premagala že sedem let.

Rusi so se po izpadu na glas spraševali o regularnosti kazni junaku olimpijskih iger Kirillu Kaprizovu v podaljšku, ko so javorjevi listi zaigrali z igralcem več (4 na 3) in dosegli zmagoviti zadetek. A so se morali naposled sprijazniti, da jih po letu 2013 ni v polfinalu in da je po letu 2014 bera zaporednih kolajn z velikih tekmovanj, do katerih jih je vselej pripeljal selektor Oleg Znarok, tokrat pa ga prvič ni bilo zraven, končana.

Kanadčani se za finale tako ne bodo spoprijeli s favorizirano Finsko, temveč s Švico, ki je severnjake ujela na levi nogi. Za Finci je zanimivo prvenstvo, že v skupinskem delu so izgubljali proti nižje uvrščenim (Danska, Nemčija), premagovali pa velesile (Kanada, ZDA). V četrtek se je v Herningu ponovila zgodba iz skupinskega dela. Čeprav je večina pričakovala napredovanje finskih levov, so jih izločili Švicarji in spisali eno lepših zgodb prvenstva. Šele tretjič v zadnjih dveh desetletjih so se prebili med najboljše štiri, prvič po letu 2013 in srebrni pravljici v Stockholmu, ko so pred njimi končali le branilci naslova Švedi.

Izjemni občutki, do katerih je pomagal ekipni duh

Če se je prva tretjina odvijala po finskih notah – Finci so bili precej nevarnejši in po 20 minutah vodili z 1:0 –, je bilo nadaljevanje, predvsem druga polovica druge tretjine povsem švicarska. Hokejisti Alpske dežele so v razmiku manj kot štirih minut trikrat zadeli in v 34. minuti povedli s 3:1. Kljub poskusu Nordijcev, da bi se ob koncu vrnili, so Švicarji zadržali prednost (3:2) in se razveselili velike zmage.

"Kaj sploh reči. Izjemno. Znašli smo se v zaostanku, a nato strnili vrste, odgovorili in za nagrado trikrat zadeli," je bil vesel Niederreiter in ob tem hvalil selektorja, ki da je vse naredil pravilno. Foto: Reuters

"Prikazali smo izjemno predstavo. V celoti je bila tekma precej uravnotežena, a nagrada je naša. Izjemno. Morali smo dobro stati, šele nato smo lahko razvili svojo igro. Odločilni dejavnik je bil to, da v nevtralni tretjini nismo naredili veliko napak in smo igrali enostavno. Ob tem pa je bil odličen še Leo (izkazal se je vratar Berna Leonardo Genoni, op. a.)," se je v pogovoru za SRF smejalo razpoloženemu branilcu Mircu Müllerju, ki je ob tem poudaril pomembnost izjemnega ekipnega duha. Ta ekipam, ki niso favoriti, pogosto pomaga pri podvigih.

Podobno je govoril zvezdnik Minnesota Wild Nino Niederreiter: "Kaj sploh reči. Izjemno. Znašli smo se v zaostanku, a nato strnili vrste, odgovorili in za nagrado trikrat zadeli." 25-letni NHL-ovec je ob tem hvalil stratega, nekdaj odličnega člana švicarske izbrane vrste Patricka Fischerja. "Velika pohvala zanj. Vlekel je prave poteze, vse je naredil prav. Zahteval je visok ritem, menjave, vse je delovalo, kot mora. Čestitke zanj."

"Res želite v soboto gledati Kanado in Finsko?"

Selektor Švicarjev Patrick Fischer je varovance ob zaostanku in neprepričljivi prvi tretjini vprašal, ali res želijo v soboto po televiziji spremljati Kanado in Finsko. Kot kaže, jih je spodbuil, da so zaigrali bolje. Foto: Reuters

Švicar, ki je vodenje reprezentance prevzel pred letom in pol, po prvi tretjini ni bil povsem zadovoljen z igro. In prav njegove besede, ki jih je v slačilnici ob zaostanku z 0:1 izrekel svojim varovancem, so še dodatno podžgale ekipo. "Vprašal sem jih 'Ali si res želite v soboto po televiziji spremljati polfinale med Kanado in Finsko?' In prav to bi se zgodilo, če bi nadaljevali igro iz prve tretjine. Ne govorim, da smo v prvem delu igrali zelo slabo, a ni bilo dovolj dobro za napredovanje," je švicarskim medijem besede, s katerimi je zbodel varovance, razkril 42-letnik.

Verjeli vase od prvega dne

Zdaj ga čakata veliki tekmi njegove trenerske kariere. Z varovanci bo napadel kolajno svetovnega prvenstva. Naloga pa vse prej kot lahka. Najprej Kanada. "Od prvega dne smo imeli veliko samozaupanja. Smo dobro moštvo in z razvojem prvenstva smo kot ekipa le napredovali. Na nekaj tekmah proti velesilam nam ni bilo lahko, saj plošček ni hotel v mrežo. Proti Fincem pa je le šlo. Pred nami sta dve pomembni tekmi, tekmi za odličja. To je tisto, zaradi česar ekipe pridejo na prvenstvo. Še vedno nas čaka veliko dela, še precej napak je treba odpraviti."

Kanada in Švica, ki še nikoli bi bila vsetovna podprvakinja, ima pa dve srebrni in šest bronastih kolajn s SP, se bosta za finale udarili ob 19.15. Ž 15.15 pa se bo v danski prestolnici odvil boj za finalno vstopnico med neporaženo Švedsko in ZDA.