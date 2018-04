Britanci spisali izjemno zgodbo, Slovenci razočarani zapustili SP

SP DIVIZIJE I, SKUPINE A, 5. KROG

Slovenska hokejska reprezentanca je na odločilni tekmi svetovnega prvenstva proti Italiji izgubila s 3:4 in ostala brez napredovanja v elito. Risom bi napredovanje prinesle le tri točke, tako da so ob koncu ob izenačenju pri 3:3 tvegali vse, zaigrali brez vratarja, kar so Italijani izkoristili in le dve sekundi pred koncem prišli do zmage. Napredovali so Italijani in Velika Britanija, ki se je v elito prebila po 25 letih.

Po neprepričljivem slovenskem začetku prvenstva in porazih proti Veliki Britaniji in Poljski, so izbranci selektorja Karija Savolainena v nadaljevanju strnili vrste, premagali Madžarsko in Kazahstan ter se vmešali v boj za napredovanje. Tega je prinašala zgolj zmaga po rednem delu tekme z Italijo, ki pa je niso dočakali.

Prvič po osmih letih

V dramatičnem srečanju so izgubili s 3:4 in prvič po letu 2009 ostali brez ekspresnega napredovanja med najboljše. Nazadnje se jim je načrt o takojšnji vrnitvi med najboljše zalomil pred devetimi leti v Vilni. Takrat je SP drugega razreda potekalo v dveh skupinah, napredoval je zmagovalec skupine, Slovenci so takrat končali na drugem mestu za Kazahstanom.

Prvi vratar ostal na klopi

Na ogrevanju pred tekmo se je na ledu znašel tudi Andrej Hebar, ki si je v petek zlomil prst, a nato je soigralce ves čas spremljal ob ledeni ploskvi, na njej pa je po petkovem prisilnem počitku zaradi poškodbe prepone spet drsal branilec Luka Vidmar.

Selektor Slovenije Kari Savolainen ni posegal po spremembah v peterkah (v prve napadu so spet zaigrali Drozg-Tičar-Sabolič, v drugem pa Verlič-Urbas-Goličič), se je pa za spremembo odločil Kanadčan na italijanski klopi Clayton Beddoes. V gol ni postavil prvega vratarja Andreasa Bernarda (kruh si služi med finsko elito), ki je po klavrnem petkovem nastopu proti Veliki Britaniji - v 22. minuti je po treh prejetih golih končal tekmo - obsedel na klopi. Med vratnicama je tako stal vratar Cortine iz Alpske lige Marco de Filipoo Roia.

Matic Podlipnik je ob koncu prve tretjine priigral izenačenje. Foto: Sportida

Slovenci so, podobno kot v petek proti Kazahstanu, hitro prejeli kazen, na hlajenje je moral Boštjan Goličič, kar so Italijani hitro izkoristili. Po lepem prenosu igre Diega Costnerja na levo stran je osamljeni Markus Gander s strelom pod prečko matiral Gašperja Krošlja. Slovenci so nujno potrebovali čim prejšnji priključek, a igra ni spominjala na predstave v zadnjih dveh tekmah, ko so strnili vrste in premagali Madžarsko in Kazahstan. Italijani so pogosteje ogrožali slovenska vrata, Krošlja in soigralce je rešila tudi prečka Gulia Scandelle. Do svojih priložnosti so sicer prihajali tudi risi, ki so si nabrali preveč kazni (8 minut v 1/3, po dvakrat oboj), a se Roia vse do 18. minute ni dal.

Takrat je branilec Matic Podlipnik streljal z leve strani, zdelo se je, da bo Roia plošček zaustavil, a ni najbolje posredoval, tako da je švignil mimo njega v gol in rezultat se do konca prvega dela ni več spremenil.

Preobrat za preobratom Rok Tičar je hitro kaznoval italijansko dvominutno hlajenje in Slovence popeljal v vodstvo. Foto: Vid Ponikvar

Se je pa takoj na začetku druge tretjine, ko so si Slovenci priigrali prvo številčno prednost. Pred golom se je odlično znašel Rok Tičar, s strelom pod prečko zadel za vodstvo z 2:1 in soigralce popeljal v položaj, ki bi jim prinesel elito.

A kaj hitro je moral na kazensko klop še Jan Drozg, Italijani so takoj nevarno zapretili, a se Krošelj ni pustil premagati. Je pa klonil sekundo pred iztekom slovenske kazni, ugnal ga je Michael Sullivan. Risi v nadaljevanju niso izkoristili nove številčne premoči, so pa Slovence v slab položaj spet hitro spravili zahodni sosedi. Krošelj je poskus Ivana Deluce, ki je ušel Aleksandru Magovcu, odbil, odbitek pa je v gol za vodstvo s 3:2 pospravil Alex Trivellato.

Slovenci so bili od elite tako oddaljeni dva gola, ko je dobro minuto pred koncem po podaji Tičarja proti modri črti spravo bombo na sceno stopil Sabahudin Kovačević in postavil izid 40 minut (3:3).

Sabahudin Kovačević je ob koncu drug tretjine z neubranljivim strelom z razdalje Slovenijo popeljal do izenačenja. Foto: Vid Ponikvar

Tvegali vse in ostali brez

Tako za Slovence kot Italijane so v boju za elito igrale tri točke, saj zmaga po podaljšku/kazenskih strelih ni ustrezala nikomur. Savolainen je rešitev kot ob koncu proti Kazahstanu iskal s Pancetom ob Tičarju in Saboliču, ki sta bila v tem obračunu med bolj razpoloženimi risi na ledu. Slovenci so bili več pri strelu, a ti vsaj do polovice tretjine niso bili pretirano nevarni, Italijani pa so bolj kot ne čakali na slovensko napako, po kateri bi unovčili protinapad.

V 53. minuti so slovenski navijači ob novem strelu z razdalje Kovačevića že skočili v zrak, a je Italijane rešila vratnica. Na drugi strani pa je ob strelu Scandelle, ki je sam pridrsal pred gol, reševal Krošelj. Ta je imel v zadnjih minutah spet več dela, saj so se Italijani zbudili, a ga je opravil odlično.

Slovencem se je tri minute pred koncem rednega dela ponudila izjemna priložnost za zadetek, vreden elite. Zaigrali so z igralcem več, a niso zadeli. Savolainen se je 40 minut pred koncem odločil za popolno tveganje, potegnil vratarja iz gola, saj dve točki risom ne bi pomenili nič. Italijani so po več poskusih le zadeli prazen gol in zmagali s 4:3.

Prihodnje leto v Ljubljani?

Slovenija tako ostaja v drugem razredu svetovnega hokeja in prav lahko se zgodi, da ga bo prihodnje leto tudi gostila. Na Hokejski zvezi Slovenije gredo v lov za gostiteljstvom. Kot je povedal sekretar Dejan Kontrec, bi ga najverjetneje gostil ljubljanski Tivoli.

Poljaki nazadovali

Razburljiv dan v Budimpešti sta odprla Kazahstan in Poljska, s 6:1 so zmagali prvi in Poljake, ki so na prvenstvu premagali le Slovence, poslali v tretji razred svetovnega hokeja.

Kazakhstan remains in contention for a spot in the #IIHFWorlds! With the 6-1 win against Poland they sent their opponent down to Div. IB. Roman Starchenko scored 4 goals. Click here to read his reactions and photos: https://t.co/8RqkVJyItj pic.twitter.com/7klHJHRE57 — IIHF (@IIHFHockey) April 28, 2018

SP, 4. krog

SP, 3. krog

SP, 2. krog

SP, 1. krog SP, divizija I, skupina A, Budimpešta: Peti krog Sobota, 28. april:

Kazahstan : Poljska 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Starčenko 13., 25., 40., 60., Akolzin 14., Kučin 47.; Zapala 28. Slovenija : Italija 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Podlipnik (Mušič, Kovačević, 18.), Tičar (Urbas, Verlič, 24., PP1), Kovačević (Tičar, Magovac, 39.); Gander (Kostner, McMonagle, 2., PP1), Sullivan (Kostner, Deluca, 30., PP1), Trivellato (Deluca, Lambacher, 34.), 3:4 Kostner (Sullivan, Scandella, 60., EN). PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol Postava Slovenije: Krošelj, Stojanovič; Magovac, Gregorc, Drozg, Tičar, Sabolič; Podlipnik, Kovačević, Verlič, Urbas, Goličič; Pavlin, Kranjc, Kuralt, Mušič, Ograjenšek, Vidmar, Bašič, Pance, Hebar, Ropret. Postava Italije: De Filippo Roia, Bernard; Trivellato, McMonagle, Deluca, Felicetti, Lambacher; Hofer, Helfer, Gander, Insam, Kostner; Zanatta, Pavlu, Traversa, Kostner; Sullivan, Larkin, Scandella, Hochkofler, Andergassen. Madžarska - Velika Britanija *



* dvoboj se bo začel ob 19.30

Lestvica: 1. Kazahstan 5 tekem - 9 točk

2. Italija 5 - 9

.....................................................

3. Velika Britanija 4 - 9

4. Slovenija 5 - 6

5. Madžarska 4 - 6

....................................................

6. Poljska 5 - 3 *Prvo- in drugouvrščena reprezentanca napredujeta med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B.