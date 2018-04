Slovenci v nezavidljivem položaju, gostitelji do prve zmage

SP DIVIZIJE I, SKUPINE A, 2. KROG

Slovenska hokejska reprezentanca je po uvodnem porazu svetovnega prvenstva drugega razreda proti Britancem izgubila tudi proti Poljski (2:4) in je po dveh tekmah edina pri nič točkah. Misija Budimpešta, na kateri Slovence v torek čaka prost dan, nato pa sledijo tekme z višje rangiranimi reprezentancami od Velike Britanije in Poljske, in sicer z Madžarsko, Kazahstanom in Italijo, se je spremenila v misijo obstanka v skupini B. Zvečer so gostitelji Madžari s 3.2 strli Italijane. V torek bodo Kazahstanci drugo zmago lovili proti Britancem.

Slovenci so po porazu proti Britancem izgubili še proti Poljakom in so po dveh tekmah edina reprezentanca brez točke.

Po britanski zaušnici na prvi tekmi svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, so se Slovenci poskušali pobrati proti Poljakom, a jim ni uspelo. Izgubili so še na drugem srečanju in pred nadaljevanjem prvenstva ostajajo pri nič točkah. Tudi tokrat jih je pestila velika neučinkovitost, junaka srečanja vratarja Przemyslawa Odrobnyja (36 obramb) sta premagala le debitant na članskih svetovnih prvenstvih Jan Drozg s prvencem in kapetan Jan Urbas, medtem ko je Gašper Krošelj klonil štirikrat.

Prvič že v tretji minuti, ko so Poljaki izkoristili power-play in ga je z natančno odmerjenim strelom ob čeladi z bližine premagal Damian Kapica. Slovenci podobno kot proti Britancem niso izkoristili kopice iger s številčno prednostjo, v 25. minuti pa jih je v igro s prvim zadetkom na SP le vrnil Drozg. Risi so bili v naletu, Odrobny je bil na hudih preizkušnjah, a bil ob slovenskem pritisku vselej na mestu. Poljaki niso imeli veliko od igre, a prvič, ko so prišli pred gol, je Krošelj spet klonil, v 28. minuti ga je premagal Bartlomiej Neupauer. Slovenci so napadali, Poljake so reševali okvir vrat, slovenska neučinkovitost ali pa razpoloženi vratar. Njihovo krizo je v 37. minuti poglobil še Marcin Kolusz, ki je po prekršku Aleša Mušiča uspešno izvedel kazenski strel in postavil izid 40 minut 3:1.

Kako je Kolusz premagal Krošlja:

V zadnjem delu je poljsko prednost zvišal še Aron Chmielewski. Slovenci so ob koncu srečo poskusili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, Janu Urbasu je dobro minuto pred koncem še uspelo znižati na 2:4, kaj več pa naši hokejisti niso zmogli.

Od upov na napredovanje do upov na obstanek. Foto: Vid Ponikvar

Ne boj za elito, boj za obstanek

Z drugim porazom na dveh tekmah so Slovenci še vedno pri nič točkah. Njihova misija pa se je od tiste o uresničevanju cilja in napredovanju med elito spremenila v misijo obstanka. Odigrali bodo še tri tekme, a z na papirju še kakovostnejšimi reprezentancami, kot sta Poljska in Velika Britanija.

V torek jih čaka prost dan, v sredo tekma z gostiteljico Madžarsko, v petek bodo igrali s Kazahstanom, v soboto pa se bodo poslovili s tekmo proti Italijanom.

Na večerni tekmi so gostitelji Madžari prišli do prve zmage. S 3:2 so premagali Italijo, ki je dvakrat vodila, a na koncu ostala brez točke.

Kazahstan se bo po drugo zmago prvenstva odpravil v torek proti Veliki Britaniji.

Na mesto tretjega vratarja Kogovšek Po poškodbi drugega vratarja Matije Pintariča (ta se v domovino vrača v torek) bo po informacijah Hokejske zveze Slovenija (HZS) drugi vratar Rok Stojanovič. Ta je bil do današnje tekme prijavljen kot emergency goalie, tako da ima Slovenija še vedno možnost, da na prvenstvo pripelje še enega vratarja. Največ pogledov je bilo usmerjenih proti Luki Gračnarju, a bo na mestu tretjega čuvaja mreže prišel komaj 17-letni Žiga Kogovšek, ki je večino sezone preživel kot prvi vratar mladega moštva Jesenic (Hd mladi Hidria Jesenice).

SP, divizija I, skupina A, Budimpešta, 2. krog: Drugi krog

Ponedeljek, 23. april

Italija : Madžarska 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Traversa 5., Larkin 32. (SH1); Sarauer 23., Vas 33. (PP1), Sebok 42. Slovenija : Poljska 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Drozg 25. (Vidmar), Urbas 59.; Kapica 3. (Dziubinski, Pociecha, PP1), Neupauer 28. (Pociecha, Witecki), Kolusz 37. (KS), Chmielewski 52.



KS-kazenski strel

PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj



Postava Slovenije: Krošelj, Stojanovič. Magovac, Gregorc, Tičar, Sabolič, Urbas; Podlipnik, Kovačević, Verlič, Pance, Goličič; Vidmar, Kranjc, Kuralt, Mušič, Ograjenšek; Pavlin, Bašič, Drozg, Hebar, Ropret. Postava Poljske: Odrobny, Murray; Dronia, Rompowski, Zapala, Malasinski, Kousz; Ciura, Pociecha, Chmielewski, Dziubinski, kapica; Gorny, Tomasik, Lyszczarczyk, Lopuski, Komorski; Wanacki, Bryk, Witecki, Urbanowicz, Neupauer. Torek, 24. april

16.00 Kazahstan – Velika Britanija Lestvica:

1. Kazahstan 1 tekma - 3 točke

2. Velika Britanija 1 - 3

3. Italija 2 - 3

4. Poljska 2 - 3

5. Madžarska 2 - 3

6. Slovenija 2 - 0



*prvo in drugouvrščena reprezentanca napreduje med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B Tretji krog Sreda, 25. april

12.30 Italija – Kazahstan

16.00 Velika Britanija – Poljska

19.30 Slovenija – Madžarska Četri krog Četrtek, 26. april

19.30 Poljska – Madžarska Petek, 27. april

16.00 Kazahstan – Slovenija

19.30 Italija – Velika Britanija

Peti krog Sobota, 28. april

12.30 Kazahstan – Poljska

16.00 Slovenija – Italija

19.30 Madžarska – Velika Britanija



*napredujeta prvo in drugouvrščena reprezentanca