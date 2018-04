Po porazu z Britanci še ena slaba novica za Slovence

Konec prvenstva za matijo pintariča

Slovenska hokejska reprezentanca je SP drugega razreda odprla s porazom z Veliko Britanijo (1:3). A to ni edina stvar, ki je zagrenila dan slovenskemu taboru. Risi so zaradi poškodbe (zlom rebra), ki jo je skupil na suhem ogrevanju pred uvodnim obračunom, ostali brez drugega vratarja Matije Pintariča, danes menjave za Gašperja Krošlja.

Ne le neučinkovita predstava za pozabo proti Veliki Britaniji, po kateri so si Slovenci otežili nadaljevanje svetovnega prvenstva, slab slovenski dan v Budimpešti je zaznamovala tudi poškodba drugega vratarja Matije Pintariča. Štajerec si je na suhem ogrevanju pred tekmo z Britanci zlomil rebro in prvenstvo končal že po prvi tekmi, ki jo je sicer spremljal ob ledu, kot zamenjava za Gašperja Krošlja.

Eno mesto pustil odprto, zdaj ga bo zapolnil

Vsaka reprezentanca na prvenstvo lahko prijavi največ 23 igralcev, v slovenski so jih v soboto 22 in tako pustili eno mesto odprto. Zdaj ga bodo zapolnili z novim vratarjem. Selektor Kari Savolainen je sicer na Madžarsko odpeljal trojico čuvajev mreže - ob Krošlju in Pintariču še tretjega vratarja, debitanta na članskih svetovnih prvenstvih Roka Stojanoviča, a ga ni prijavil na uradni seznam.

Pri Slovenski hokejski zvezi ob objavi tega članka še niso vedeli, koga bodo prijavili. Ali Stojanoviča ali pa bo na Madžarsko v čim krajšem mogočem času pripotovala nova moč, z več izkušnjami. To bi lahko bil Luka Gračnar, ki sicer v tej sezoni, sploh v končnici, pri Salzburgu ni dobival veliko priložnosti za igro.

Kako se bodo odločili, bo znano kmalu, saj Slovence že v ponedeljek čaka nova tekma. Ob 16. uri se bodo udarili s Poljaki.