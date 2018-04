Selektor razočaran, Tičar opozarja: Čas je, da se zamislimo

Izjave po porazu Slovenije z Veliko Britanijo (1:3)

Slovenska hokejska reprezentanca je že na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v madžarski Budimpešti stopila na mino. Prvič po skoraj dveh desetletjih jo ne na kolena spravila Velika Britanija, ki se je na prvenstvo prišla borit za obstanek.

A trdoživi Britanci so, predvsem z izkoriščanjem igre z igralcem več – dva zadetka so dosegli v power-playu, enega pa le dve sekundi po izteku slovenske kazni –, trdne obrambe, v kateri so neumorno poskušali zaustavljati slovenske strele ali pa jih je reševal razpoloženi vratar Ben Bowns, in slovenske neučinkovitosti,slavili veliko zmago s 3:1.

Razočaran čestital tekmecem

Varovanci Karija Savolainena so v obračun vstopili podobno kot na zadnjih dveh pripravljalnih tekmah, premalo odločno in trdno, imeli so na voljo tri power-playe, a nobenega niso izkoristili. Čeprav se je velik del tekme odvijal v britanski tretjini in so Slovenci po uradni statistiki močno nastreljali tekmeca (35:15), so zadeli le enkrat in si s porazom močno zapletli položaj na prvenstvu, na katerem si bosta napredovanje zagotovili prvo in drugouvrščena reprezentanca.

Blaž Gregorc je edini zatresel mrežo Velike Britanije. Foto: Vid Ponikvar "Čestitke tekmecem, dobro so se držali svojega načrta. Če ne zadeneš, pač ne moreš zmagati. Seveda sem razočaran, tako zaradi igre kot zaradi rezultata. Nismo pričakovali, da bodo številke na semaforju na koncu takšne. Vedeli smo, da bo odločala igra ob številčni prednosti ali izključitvah, preveč časa smo preživeli na kazenski klopi. Na to sem opozarjal tudi pred tekmo, morali bi več drsati in ustaviti tekmece. A včasih se pač obrne tako, tudi če si pričakoval drugače," je po porazu z Veliko Britanijo, ki je Slovenijo premagala prvič po letu 1999, dejal Savolainen.

Ko je gol zaklet, ne gre

Edini zadetek med risi je prispeval branilec Blaž Gregorc, ki je v 13. minuti priboril izenačenje, a rezultatska krivulja Slovenije se ni obrnila navzgor: "Upali smo, da nam bo naš gol dal krila, a ni šlo. Streljali smo, imeli smo veliko priložnosti. Plošček pa se ni odbil na naše palice, kot se je njim. Treba je popraviti realizacijo. Z enim golom je zelo težko zmagati. Ko je enkrat gol zaklet, pač ne gre. Jutri je nov dan. Zdaj ni druge, morajo pasti vsi nasprotniki."

"Res nismo bili pravi, a bolj kot to nas je pokopala naša učinkovitost. Nismo dali gola, ko smo imeli igralca več. Tako pa ... tri izključitve, trije goli in hvala lepa. Strelov smo imeli dovolj, a oni so se metali pod plošček. Lahko bi se tudi nam kakšen plošček odbil, toda njihov vratar je imel dober dan, mi pa nismo bili pravi pri zaključnih strelih," po srečanju ni mogel biti zadovoljen še en branilec Sabahudin Kovačević, ki se je reprezentanci po klubskih obveznostih na Češkem, kjer se je prebil v Extraligo, pridružil šele v soboto.

"Čas je, da se zamislimo," pravi Rok Tičar. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

To ni to, kar si želimo

"Začeli smo z zelo raztrgano igro, podaje niso bile dobre, tudi led je malo slab, a je za obe ekipi enak. V drugi tretjini smo nekako kontrolirali tekmo, imeli veliko priložnosti, a so nam večino strelov blokirali. Izkoristili so svoje power-playe, v katerih se nismo dovolj dobro branili. Še bolj moramo biti požrtvovalni. Čas je, da se zamislimo in da jutri od prve tretjine začnemo, kot se za gre, ker to ni to, kar si vsi želimo," pa je v pogovoru za radio Val202 dejal napadalec Rok Tičar.

Čim prej pozabiti, v ponedeljek sledi Poljska

Slovenci časa za obžalovanje zapravljenih dragocenih točk nimajo. Že v ponedeljek ob 16. uri sledi druga tekma prvenstva, nasprotnik pa Poljska.

"Danes nas je spet tepla realizacija. Ni se hotelo odbiti v mrežo, pa smo imeli prazen gol, zadeli smo vratnico ... A jutri je že tekma s Poljsko, to tekmo pa je najbolje čim prej pozabiti," je razmišljal Jan Urbas. Foto: Vid Ponikvar

"Tekma se je začela z nervozo, bilo je preveč napak in prekrškov. Dali so dva gola na 'power-play'. To moramo popraviti. Težko je po takšni tekmi, a moramo biti boljši. Danes nas je spet tepla realizacija. Ni se hotelo odbiti v mrežo, pa smo imeli prazen gol, zadeli smo vratnico ... A jutri je že tekma s Poljsko, to tekmo pa je najbolje čim prej pozabiti," je proti novemu dnevu prvenstva, na katerem prostora za slovenske napake ni več, pogledal kapetan Jan Urbas.

Slovenska reprezentanca je tudi po olimpijski sezoni leta 2014 na svetovnem prvenstvu skupine B izgubila prvo tekmo. Takrat jo je z 2:1 premagala Japonsko. Do konca prvenstva je nato zmagala na vseh tekmah in s prvim mestom napredovala med elito.

To bo prihodnje leto gostila Slovaška (Bratislava, Košice), zagotovili pa si jo bosta prvo in drugouvrščena reprezentanca.