V živo: britanska zaušnica neučinkovitim Slovencem, gostitelji proti Kazahstanu

SP divizije I, skupine A, 1. krog

Slovenska hokejska reprezentanca je svetovno prvenstvo drugega razreda v Budimpešti začela na najslabši mogoč način. S porazom z 1:3 proti na papirju manj kakovostni Veliki Britaniji si je otežila delo pri uresničevanju cilja – vrnitvi v elito (napredujeta prva in druga reprezentanca). To je sploh prva zmaga Britancev nad Slovenci, ki jih muči neučinkovitost, po letu 1999. Naslednja tekma rise čaka v ponedeljek ob 16. uri proti Poljakom. Ti bodo ob 19.30 prvo tekmo igrali z Italijani, ob 16. uri pa sta obračun začeli Madžarska in Kazahstan.

Slovenci so prvenstvo odprli z nepričakovanim porazom proti Veliki Britaniji, ki je zasluženo slavila s 3:1. Risi so si s tem močno otežili delo pri uresničevanju cilja - vrnitvi med elito. Podobno so začeli SP skupine B po olimpijski sezoni leta 2014, ko so na prvi tekmi izgubili z Japonci (1:2), na koncu pa si s štirimi zmagami in prvim mestom zagotovili napredovanje. Foto: Vid Ponikvar

Prvo tekmo prvenstva so risi, ki na prvenstvu skupine B igrajo osmič po letu 2001, ko so se prvič uvrstili v elito, odigrali proti na papirju manj kakovostni reprezentanci, Veliki Britaniji. Reprezentanci sta se na prvenstvih divizije I srečali sedemkrat, Slovenci so zmagali štirikrat, dvakrat sta moštvi remizirali, enkrat pa so zmagali Britanci. Na vseh treh zadnjih srečanjih so slavili naši hokejisti, a prav nič prepričljivo. Na zadnjem dvoboju leta 2012 so nasprotnika strli s 3:2. Tokrat se je zgodba obrnila v britansko korist.

Izkoristili že prvo igro z igralcem več

Blaž Gregorc je v 13. minuti priigral izenačenje, a bil na koncu edini ris, ki je zatresel mrežo Velike Britanije. Foto: Vid Ponikvar

V slovenskih vratih je stal Gašper Krošelj, njegova menjava je bil Matija Pintarič. Selektor Kari Savolainen je na začetku v prvi napad postavil Verliča, Urbasa in Tičarja, ob branilca Blaža Gregorca pa debitanta, Jeseničana Aleksandra Magovca. Še en slovenski debitant Jan Drozg je v drugem napadu zaigral z Robertom Saboličem in Žigo Pancetom.

Savolainen je pred obračunom opozoril, da bo treba v tekmo vstopiti pametno, in s prstom pokazal na severnoameriški slog Britancev. Ti prav vsi igrajo v domači ligi EIHL in so že na uvodu pokazali, da bodo še kako trd oreh.

Risi so v obračun vstopili podobno kot v zadnji dve pripravljalni tekmi, precej neodločno, na trenutke premehko, izgubljenih ploščkov je bilo kar nekaj. V 7. minuti se je Britancem ob izključitvi Žige Pavlina ponudila priložnost za vodstvo z igralcem več, ki so jo izkoristili. Pokritega Krošlja je s strelom z razdalje matiral Ben O'Connor. Šest minut pozneje je kapetan Jan Urbas s podajo lepo zaposlil Gregorca, ta pa je neoviran streljal po sredini in premagal britanskega vratarja Bena Bownsa. Slovenci so se v nadaljevanju otresli začetnega pritiska in nadaljevali bolje, a do konca prvih 20 minut niso več zadeli (ob igralcu manj je do priložnosti prišel Urbas), tudi ob power-playu, v katerem ni bilo pravih idej, ne, tako da se je tretjina končala z 1:1.

Neučinkovitost s priprav se je prenesla, nepopustljivi Britanci

Slovenci so bili v drugem delu več časa v tretjini nasprotnika, a napad ni bil prepričljiv, ni bilo prave zaključne poteze ali pa je nasprotnik dobro stal v obrambi in se trudil blokirati strele. Nadaljevala se je neučinkovitost, ki jih je pestila že med pripravami proti Madžarom in Avstrijcem, tudi ko so imeli še drugič igralca več, jim ni uspelo zadeti.

So pa precej bolje ob igralcu več spet zaigrali Britanci, ki so se pred slovenskimi vrati mudili predvsem ob številčni prednosti in protinapadih. Le dve sekundi zatem, ko se je iztekla kazen Anžetu Kuraltu, je Krošelj v 36. minuti klonil še drugič. Dallas Ehrhardt je streljal od daleč, plošček se je odbil od enega od risov v zrak, Robert Dowd pa ga je potisnil v mrežo in Britance na drugi odmor popeljal s prednostjo dveh zadetkov.

Do zmage nad Slovenci prvič po skoraj 20 letih

Na začetku zadnje tretjine je sledil nov udarec za Slovence. Britanci so prišli do nove prednosti z igralcem več in tudi to izkoristili, na 3:1 je z bližine zvišal osamljeni Brett Perlini, do katerega je Gregorc prišel prepozno. Savolinenova četa se je podala v lov za znižanjem, v 51. minuti zaigrala z igralcem več, a ji tudi tega ni uspelo izkoristiti. Slovenci so dobri dve minuti pred koncem poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, zadeli tudi okvir vrat, a se jim načrti niso izšli. Britanska obramba je zdržala, razpoloženi vratar Bowns je bil vselej na mestu.

Britanci, ki so na Madžarsko prišli z željo po obstanku, so tako Slovence premagali prvič po letu 1999.

Časa za obžalovanje ni, Slovenijo nova tekma čaka že v torek ob 16. uri proti Poljski. Napake si ne sme več privoščiti.

Madžari, s katerimi se bodo v sredo udarili Slovenci, igrajo prvo tekmo s Kazahstanom. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Popoldne obračun adutov za zgornji del lestvice

Pred prvenstvom je bila na papirju eden od favoritov Slovenija, ob njej pa gre favorita za napredovanje iskati pri Kazahstancih, ki so na prvenstvo prišli s kar nekaj naturaliziranimi hokejisti (zeleno luč za igranje je dobil tudi eden od ključni členov reprezentance, švedski vratar Henrik Karlsson, ki je v preteklosti igral tudi v ligi NHL, zadnje sezone pa v KHL) in četo KHL-ovcev. Madžari bodo pred domačimi gledalci trd oreh, v elito, iz katere so s Slovenci izpadli lani, želijo tudi Italijani. Neugoden nasprotnik bi lahko bili tudi Poljaki, Veliko Britanijo pa gre pričakovati pri dnu lestvice.

Ob 16. uri sledi izjemno zanimivo srečanje gostiteljev in Kazahstana, zvečer pa se bosta udarili Italija in Poljska.

Druga tekma Slovence čaka v ponedeljek ob 16. uri proti Poljakom.

SP, divizija I, skupina A, Budimpešta, 1. krog Prvi krog: Nedelja, 22. april

16.00 Madžarska – Kazahstan

19.30 Poljska – Italija Velika Britanija : Slovenija 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

O'Connor 7. (Perlini, Shields, PP1), Dowd 36. (Ehrhardt), Perlini 45. (Hammond, O`Connor, PP1); Gregorc 13. (Urbas)

PP1-zadetek z igralcem več Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Magovac, Gregorc, Verlič, Tičar (A), Urbas (C); Kovačević, Podlipnik, Drozg, Sabolič, Pance; Vidmar, Kranjc (A), Ropret, Goličič, Bašič; Pavlin, Hebar, Kuralt, Mušič, Ograjenšek. Selektor: Kari Savolainen.



Postava Velike Britanije: Bowns, Whistle; Phillips, O`Connor, Perlini, Farmer, Shields; Ehrhardt, Richardson (A), Lachowicz, Betteridge, Phillips (C); Lee, Swindlehurst, Davies, Dowd (A), Hammond; Sullivan, Myers, Kirk, Brooks, Ferrara.Selektor: Peter Russell.

Seznam slovenske reprezentance za SP Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Aleksandar Magovac (Sij Acroni Jesenice), Matic Podlipnik (Karlovy Vary, češka druga liga, WSM), Sabahudin Kovačević (Karlovy Vary, češka druga liga, WSM) Napadalci (13): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub