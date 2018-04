Slovenci SP začeli z nepričakovanim spodrsljajem z Britanci

Poročilo s tekme Slovenija : Velika Britanija

Slovenija je začela drugo in zadnjo letošnjo nalogo na reprezentančni ravni. Po olimpijskem nastopu izbrance selektorja Karija Savolainena čaka še pomembna naloga na svetovnem prvenstvu. V Budimpešti Slovenija lovi vrnitev med elito, od koder je izpadla lani v Parizu, a se v slovenski ekipi zavedajo, da naloga ne bo enostavna. Tudi zato, ker je Slovenija oslabljena, brez nekaterih standardnih reprezentantov.

Razplet prve tekme pa je bil za Slovence kot hladen tuš: doživeli so boleč poraz, prvega s tem tekmecem po letu 1999.

V zadnjem hipu sta se sinoči reprezentanci pridružila še branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik, ki sta končala klubske nastope, iz postave pa sta izpadla Miha Logar in Miha Štebih.

V vratih Krošelj, Savolainen pomešal peterke

Današnjo tekmo je v vratih začel prvi vratar Gašper Krošelj, selektor pa je spet nekoliko pomešal peterke. V prvi napad je tako ob Roka Tičarja in Jana Urbasa postavil še Miho Verliča, v drugega pa k Robertu Saboliču in Žigi Pancetu še mladega Jana Drozga.

V tekmi z Britanci so kljub oslabljenosti Slovenci veljali za favorite; časi, ko so britanski hokejisti, predvsem njihovi igralci kanadskih korenin, pomenili ostre tekmece Slovenije, so že minili. Slovenci so zmagali tudi na vseh treh zadnjih medsebojnih obračunih na drugoligaških prvenstvih (2007, 2010 in 2012) v Ljubljani.

Kari Savolainen je nekoliko premešal peterke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A na tekmi ni kazalo, da bodo ta teoretični status Slovenci spremenili tudi v premoč na ledu. Po začetnih pritiskih Slovenije so bili Britanci nevarnejši, kar so potrdili tudi ob svoji prvi številčni prednosti, ko je v sedmi minuti plošček končal za hrbtom Krošlja. Prejeti zadetek je prebudil Slovence, ki pa so bili vseeno daleč od svoje prepoznavne igre. Preveč napak in izgubljenih ploščkov je vodilo do preveč raztrgane igre, a so nazadnje Slovenci vendarle že iz prve prave priložnosti zadeli, ko je po podaji kapetana Urbasa sam pred golom ostal Blaž Gregorc in bil neubranljiv.

Prav blesteli pa Slovenci niso, v nadaljevanju bi Urbas celo ob igralcu manj lahko zadel, a je bil nekoliko nenatančen, ob prvem "power-playu" pa je zapretil Sabolič, toda tudi on ni premagal vratarja Bena Bownsa.

Slovenci imeli nekaj premoči, ploščka pa niso znali potisniti v gol

Nadaljevanje tekme je bilo precej podobno prvemu delu. Slovenci so sicer imeli nekaj premoči, pred golom tekmecev je bila večkrat gneča, toda nezbrani slovenski hokejisti ploščka niso znali potisniti v gol. Tudi igra z igralcem več ni stekla, njihovi tekmeci pa so z borbeno predstavo uspešno nadoknadili razliko v kakovosti in bili povsem enakovredni.

Slovenci so tako predvsem iskali način, kako prebiti zgoščeno obrambo pred golom velike Britanije, toda ni šlo. Nekaj priložnosti je sicer bilo, a ne dovolj, da bi Slovenija prebila obrambni zid in prišla do vodstva. Izkoristili pa niso niti britanskih napak, tako se je Tičar v 35. minuti ob igralcu manj sam znašel pred golom, a ni zadel.

Za šok pa so poskrbeli Britanci, ko so v 36. minuti ob izteku slovenske kazni srečno zadeli, potem ko se je plošček odbil od enega slovenskih igralcev in ograde za golom, ter Slovence spravili v zelo neprijeten položaj pred zadnjimi 20 minutami.

Risi si se že po prvi tekmi znašli v težavah. Foto: Vid Ponikvar

Vrag je odnesel šalo

Ta se je še precej poslabšal v 45. minuti, saj so Britanci svojo prednost z igralcem več končali s šolsko akcijo in zadetkom za povišanje na 3:1. Vrag je odnesel šalo, selektor Savolainen je spet sestavil udarni napad Tičar/Sabolič/Urbas, toda niti to po pomagalo.

Po daljši prekinitvi, skupil jo je glavni sodnik, ki je dobil plošček v glavo, je bil sicer zelo blizu Anže Kuralt, vendar je v 53. minuti zadel le vratnico.

Do konca ni pomagalo nič. Ne igra Slovenije brez vratarja v zadnjih dveh minutah ne pritisk pred golom tekmecev - ti so se odlično branili in preživeli zadnje napete minute ter se nato prešerno veselili nepričakovanega uspeha.

Naslednji tekmec Slovenije bo v ponedeljek ob 16. uri Poljska.