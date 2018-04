Še ena ničla in misli, usmerjene k obstanku

Poročilo s tekme Slovenija : poljska

Slovenija je SP pri vzhodnih sosedih začela na način, ki si ga ni želela in kot ga nihče med navijači ni pričakoval. A začetni šok po porazu proti Veliki Britaniji, ki pred tem Slovenije ni premagala že 19 let, so morali v slovenskem taboru hitro pozabiti.

Razpletlo se je slabo: po drugem porazu se bodo Slovenci bolj kot z željami po uvrstitvi med elito za leto 2019 zdaj ukvarjali s tem, da bodo sploh obstali v tej konkurenci.

Za še več težav je v nedeljo poskrbela še poškodba drugega vratarja Matije Pintariča, ki se je med ogrevanjem pred tekmo poškodoval, zlom rebra pa je zanj pomenil konec SP, še preden se je sploh začelo.

Na zadnjem medsebojnem obračunu na SP so leta 2016 v Katovicah zmagali Poljaki s 4:1, Slovenci pa so jim zelo uspešno vrnili leto zatem, ko so bili v olimpijskih kvalifikacijah v Minsku boljši s 6:1.

Slovenski selektor Kari Savolainen je spet spremenil sestavo peterk, a se je tokrat v prvi vrnil k preizkušeni trojki Robert Sabolič - Rok Tičar - Jan Urbas, v drugi napad pa je postavil Miho Verliča, Žigo Panceta in Boštjana Goličiča, medtem ko je mladega upa Jana Drozga postavil v četrti napad.

Zadeli iz prve prave akcije

A tudi danes se ni začelo nič bolje. Že prvi nevaren poljski napad ob številčni prednosti se je v tretji minuti končal z zadetkom, s strelom pod prečko je vratarja Krošlja premagal Damian Kapica.

Slovenci pa, tako kot na prvi tekmi, niso bili pravi. Razglašena igra v napadu, številne napake v obrambi in neučinkovitost so se povezali v že skorajda obupne poskuse, toda tudi ko je bil Tičar povsem sam pred golom ob številčni prednosti, je plošček poslal visoko čez vrata, iz ugodnega položaja pa je zgrešil še Urbas.

19-letni Jan Drozg je priskrbel izenačenja na 1:1, a nadaljevanje se je odvijalo po poljskih željah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Poljaki pa so igrali mirno in prežali na napake Slovenije, tako da je imel Krošelj precej več dela kot Przemyslaw Odrobny. A je med drugim ubranil samostojni prodor tekmecem celo ob številčni oslabljenosti, tako da je kljub neprepričljivi igri Slovenija in mučenju pred vrati tekmecev po prvi tretjini zaostajala le za gol.

Ko je na začetku druge tretjine Slovenija imela tretji "power-play" na tekmi, iztržila pa razen zgrešenega poskusa Verliča iz bližine ni veliko, je kazalo, da bodo imeli Slovenci velike težave.

Drozg vrnil v igro

A kar so zapravili starejši, je nato izkoristil najmlajši: v 25. minuti je udaril Drozg in z neubranljivim strelom pod prečko dal vedeti, da še ni vse izgubljeno.

Sledilo je nekaj smole, ko se je po strelu Žige Panceta plošček zapeljal po golovi črti, prečkal pa je ni; pozneje so Slovenci zahtevali ogled posnetka, ki je potrdil, da gola ni bilo, a to je bilo že po tem, ko so Poljaki dosegli novo vodstvo v 28. minuti in Slovenijo spet potisnili v zaostanek.

Slovenija je ostala praznih rok tudi ob naslednji številčni prednosti, že peti na tekmi, sledile pa so tri zaporedne izključitve na slovenski strani, Poljska je imela dobro minuto tudi dva igralca več. Izteklo se je brez prejetega gola, toda že v naslednji akciji so Slovenci tekmece zaustavili s prekrškom pred golom, kazenski strel pa je hladnokrvno izkoristil Marcin Kolusz.

Na drugi stani pa je nato Sabolič zadel le prečko in obet za preobrat v zadnjem delu je bil v tistem trenutku zares slab.

Slovenci so se po novem porazu znašli v nezavidljivem porazu.

Neučinkovitost se je nadaljevala

Slovenska igra pa je bila tudi v zadnjih 20 minutah takšna kot v prvih 40 - jalova, s slabim napadom in neučinkovita. Poljaki so zlahka nadzorovali položaj, za nameček pa še brez večjih težav povečali vodstvo, ko so odbiti plošček pospravili v mrežo; takrat pa so verjetno tudi največji optimisti med slovenskimi navijači dokončno obupali.

Zadetek Urbasa v 59. minuti, ko je Slovenija igrala brez vratarja in s šestimi v polju, pa je prišel prepozno in bil preveč osamljen preblisk, da bi lahko spremenil potek dogajanja na ledu.

Slovenija bo imela v torek na SP prvi prost dan, v sredo pa jo ob 19.30 čaka obračun z domačini Madžari.