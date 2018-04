"Kot bi se vse zarotilo proti nam, pa še sami uničujemo svojo igro"

Po porazu s Poljsko z 2:4

Slovenska hokejska reprezentanca je izgubila še drugo tekmo svetovnega prvenstva ( s 4:2 so jo premagali Poljaki ) drugega razreda in se znašla v nezavidljivem položaju. Misija Budimpešta je postala res prava misija, a ne za napredovanje, pač pa bolj za obstanek v tej diviziji.

Po bolečini britanski zaušnici so Slovenci v ponedeljek doživeli še hladno prho proti Poljski (2:4). Po dveh tekmah so pri nič točkah, na prvenstvu pa jih čakajo še tri tekme, vse proti višje rangiranim reprezentancam, kot sta bili Velika Britanija in Poljska. Misija, na kateri so ciljali na napredovanje med elito, se je spremenila v misijo obstanka in beg pred izpadom v tretji kakovostni reprezentančni razred.

Težko strniti misli

Če so Poljaki štirikrat zatresli mrežo Gašperja Krošlja, so jo Slovenci le dvakrat. Debitant na članskih svetovnih prvenstvih, ena redkih svetlih točk te tekme Jan Drozg je v začetku druge tretjine priigral izenačenje, a nato so Poljaki, pa čeprav som bili Slovenci več pri strelu, pobegnili na 4:1. končnih 4:2 je minuto pred koncem postavil kapetan Jan Urbas, ki je vnovič obžaloval neizkoriščene priložnosti.

"Danes smo tekmo odprli bolje kot tekme prej. A plošček spet ni hotel noter. Prečke, vratnica, črta ... In z enim ali dvema goloma tekme ne moreš dobiti. Oni pa so tudi imeli svoje priložnosti. Težko je strniti misli po takšni tekmi, a seveda ne moremo biti zadovoljni. V drugi tretjini smo se prej pogovorili, mogoče smo bili preveč živčni. Potem smo se umirili, a ko smo začeli drsati, kot je treba, smo naredili nekaj nespametni napak. Ko pa igraš toliko časa z igralcem manj, oni dobijo 'momentum', potem pa se moraš spet ti pobirati."

Debitant Jan Drozg je dosegel prvenec na članskih SP, a z ekipnim rezultatom ne more biti zadovoljen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ne more biti vesel

"Zadel sem prvi gol za Slovenijo, ne vem pa, če sem lahko vesel, zaradi poraza. Turnirja nismo začeli najbolje. To je najslabše, kar je mogoče začeti. A še vedno imamo možnosti. Moramo popraviti napake, ki jih delamo, delamo tudi neumne prekrške, kar nas stane zmage. Tepe nas tudi učinkovitost. Delamo dobro, priigramo si priložnosti za gol, manjka pa pika na i, pa še sreče nimamo na tem turnirju," pa je razmišljal najstnik Drozg.

"Streljali smo veliko, imeli smo posest ploščka ... a nasprotnik izkorišča naše napake. V bistvu so napake zmeraj, a ko je rezultat v prid nasprotnika, je treba storiti nekaj več v napadu, s tem pa se pusti več prostora v obrambi. Ko zaostajaš, moraš moči preusmeriti v napad. Ko pa začnemo napadati, se pri tekmecih vseh pet postavi okrog gola in težko pripravimo dober strel. Upati moraš na dober odbit plošček, ki pa ga za zdaj še ni bilo," je po porazu tekmo ocenil najizkušenejši v slovenski vrsti, branilec Aleš Kranjc.

"Nimamo sreče pri strelih, pa še sami uničujemo svojo igro, kot smo jo danes s kaznimi. Na takšnih turnirjih je pomembna vsaka tekma, vsaka tretjina, vsak gol. Na to tekmo smo se skrbno pripravili, vemo, da je Poljska močna ekipa. " Foto: Morgan Kristan / Sportida

Ni sreče, igro uničujemo s kaznimi …

"Dobro vprašanje, kaj je šlo narobe ... Vem, da se vsi proti nam borijo stoodstotno. To moramo sprejeti in ostali mirni. Zdaj imamo občutek, da se je vse zarotilo proti nam. Nimamo sreče pri strelih, pa še sami uničujemo svojo igro, kot smo jo danes s kaznimi. Na takšnih turnirjih je pomembna vsaka tekma, vsaka tretjina, vsak gol. Na to tekmo smo se skrbno pripravili, vemo, da je Poljska močna ekipa. Potem pa smo si sami zapletli življenje v drugi tretjini in cena je bila previsoka," pa je po drugem porazu dejal selektor Slovenije Kari Savolainen.

Slovenci bodo imeli v torek prost dan, v sredo jih čaka obračun z domačini Madžari, v petek s Kazahstanom, v soboto pa bodo za konec SP igrali še z Italijo.