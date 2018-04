Slovenci pokazali, da znajo: prva zmaga je tukaj!

SP DIVIZIJE I, SKUPINE A, 3. KROG

Slovenska hokejska reprezentanca je po uvodnih dveh porazih na SP drugega razreda v Budimpešti v tretjem poskusu le prišla do prve zmage. Risi so po hudi bitki premagali domačine Madžare s 4:1. Na prvi tekmi dneva je dvoboj med vodilnima pripadel Italiji, Velika Britanija pa je bila po preobratu boljša od Poljakov.

Slovenci so že na samem začetku tekme pokazali, da vrag odnesel šalo in da bodo naredili vse, da pridejo do prve zmage. Že v sedmi minuti je za slovensko vodstvo z močnim strelom z razdalje poskrbel Aleksandar Magovac, za katerega je bil to sploh prvi zadetek v slovenskem dresu.

Madžari so na začetku druge tretjine izenačili, ko so izkoristili prednost igre z igralcem več. Skozi slovensko obrambo je švignil Balazs Sebok in ukanil sicer odličnega Gašperja Krošlja. Na srečo so se Risi hitro pobrali in prek Jana Urbasa spet pobegnili domačim.

Madžari so v zadnji tretjini prek Janosa Harija zatresli tudi vratnico in zapravili priložnost za izenačenje na 2:2. Če ne daš, dobiš, Madžari so dobili še dva. Najprej je zadel Boštjan Goličič, za končnih 4:1 pa še Sabahudin Kovačevič, ta je zadel v prazno mrežo.

Prvi junak Slovenije je bil vratar Gašper Krošelj, ki je na koncu zbral kar 32 obramb.

Slovenci s črnimi trakovi

Slovenci so v spomin na prezgodaj umrlega vratarja Cveta Pretnarja nosili črne trakove. Nekdanji vratar jugoslovanske reprezentance, ki je klubski hokej zaznamoval z igranjem na Jesenicah, je umrl po kratki in hudi bolezni, star 61 let.

Slovenci ostajajo stoodstotni

Reprezentanci sta na svetovnih prvenstvih odigrali srečanj (tri v skupini C, pet v skupini B), vseh osem dvobojev so dobili risi. Trend se je nadaljeval tudi v Diviziji I.

Po tekmi z Madžarsko bo imela Slovenija v četrtek prost dan, v petek ob 16. uri se bo udarila s Kazahstanom, v soboto prav tako ob 16. uri pa se bo od prvenstva poslovila s tekmo proti Italiji.

Razpored tekem SP, divizija I, skupina A, Budimpešta: Tretji krog Sreda, 25. april

Italija : Kazahstan 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Hochkofler 6., Kostner 10., McMonagle 26.



Velika Britanija : Poljska 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

Perlini 4., Shields 19. (PP1), Brooks 45., O'Connor 47. (PP2), Phillips 60.; Dronia 13. (PP1), Kapica 24., Zapala 30. Slovenija : Madžarska 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Magovac 7. (Mušič, Ograjenšek), Urbas 30. (Goličič, Verlič), Goličič 56. (Kuralt, Kranjc), Kovačevič 57. (Kuralt, EN); Sebok 26. (Hari, Wehrs, PP1) Lestvica:

1. Kazahstan 3 tekme - 6 točk

2. Italija 3 - 6

.....................................................

3. Velika Britanija 3 - 6

4. Madžarska 3 - 3

5. Poljska 3 - 3

....................................................

6. Slovenija 3 - 3



*prvo- in drugouvrščena reprezentanca napreduje med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B Četrti krog Četrtek, 26. april

19.30 Poljska – Madžarska Petek, 27. april

16.00 Kazahstan – Slovenija

19.30 Italija – Velika Britanija

Peti krog Sobota, 28. april

12.30 Kazahstan – Poljska

16.00 Slovenija – Italija

19.30 Madžarska – Velika Britanija



*napredujeta prvo- in drugouvrščena reprezentanca