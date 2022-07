Stefan Nilsson, nekdanji hokejist, zaradi katerega je na naboru lige NHL leta 1988 prišlo do velike zmede. Šveda so skozi kariero na naborih NHL izbrali trije oziroma štirje različni klubi, a za nobenega ni zaigral.

Stefan Nilsson, nekdanji hokejist, zaradi katerega je na naboru lige NHL leta 1988 prišlo do velike zmede. Šveda so skozi kariero na naborih NHL izbrali trije oziroma štirje različni klubi, a za nobenega ni zaigral. Foto: Guliverimage

Ko je Montreal Canadiens pretekli teden na naboru lige NHL kot številko ena izbral Juraja Slafkovskega, je vedel, za koga se je odločil, težko pa bi to trdili za Calgary Flames, ki je leta 1988 želel dotičnega Stefana Nilssona, dobil pa "napačnega". Danes 54-letni generalni direktor švedskega elitnoligaša Luleå HF je protagonist tokratnega Skoka v preteklost in enega bolj nenavadnih trenutkov draftov – pa ne le enega – v najmočnejši hokejski ligi na svetu, v kateri ga je izbralo več različnih klubov, a za nobenega ni nikoli zaigral.

Letošnji draft v ligi NHL je postregel s presenečenjem. Strokovnjaki onkraj luže so kot številko ena najglasneje omenjali kanadskega centralnega napadalca Shana Wrighta, ob njem pa nekaj možnosti za prvi izbor pripisovali še Juraju Slafkovskemu. Na koncu se je Montreal Canadiens, ki je izbiral kot prvi, odločil za Slovaka, Wright pa je presenetljivo "padel" šele na četrto mesto in pristal pri svežemu udeležencu tekmovanja Seattle Kraken.

Osrednji lik Sportalove zgodbe Stefan Nilsson na naboru lige NHL pred desetletji še zdaleč ni kotiral tako visoko kot omenjena, se je pa Šved znašel pod žarometi enega od bolj nenavadnih naborov tekmovanja. Skozi kariero so ga izbrala tri ali pa kar štiri različna NHL-moštva.

Stefan Nilsson prvič ...

Pisalo se je leto 1986. Stefan Nilsson je bil takrat mladi up švedskega hokeja. S solidnimi petimi točkami na petih tekmah predhodnika svetovnega prvenstva do 18 let in nekaj obračuni za Luleå HF v najkakovostnejši švedski ligi Elitserien za pasom so zanimanje za najstnika pokazali tudi v ligi NHL. Na naboru ga je v šestem krogu izbral Washington Capitals, a pogodbe niso nikoli podpisali.

... drugič in skoraj tretjič ...

Nilsson se je dve leti pozneje znova znašel med kandidati, ki so upali, da bo njihovo ime poklicalo katero od vodstev NHL-ovca. 20-letnik je imel takrat za seboj drugo polno sezono med švedsko člansko elito, s številkami je vzbudil zanimanje pri Calgary Flames. Kanadsko moštvo ga je izbralo v sedmem krogu, kot 147. po vrsti. No, vsaj tako je mislilo do 12. kroga in 233. izbora, ki je pripadal Vancouver Canucks. Ta je prav tako izbral 20-letnega Stefana Nilssona.

"Ste rekli Stefan Nilsson? Nemogoče, izbrali smo ga že mi," so se pri Calgaryju takoj oglasili, češ da se je Vancouver zmotil, saj je Šved že oddan. A pozneje se je izkazalo, da so se zmotili sami.

Na nabor sta bila namreč prijavljena dva 20-letna Stefana Nilssona. Oba sta bila člana mlajše švedske reprezentance, oba sta igrala med švedsko člansko elito, le da eden za Luleå HF, drugi pa za HV71. Calgary je izbral slednjega. Da je bila zmeda še večja, se je izkazalo, kot je v svojem prispevku za medij iz Vancouvra zapisal Daniel Wagner, da je bil tisto leto na draftu še tretji Stefan Nilsson, a tisti star 19 let. Pri Calgaryju so bili pozorni le na to, da ne izberejo 19-letnika, kot kaže, pa ne dovolj na to, da je na naboru še hokejist HV71.

Cliff Fletcher se je leta 1988 znašel v veliki zadregi. Calgary je na naboru izbral napačnega Stefana Nilssona. Foto: Reuters

Generalni direktor Calgaryja Cliff Fletcher (še v zadnji sezoni pri 86. svetovalec pri Toronto Maple Leafs) se je ob napaki vdiral v zemljo, a bilo je prepozno. Želenega Nilssona niso dobili, a tudi za Vancouver ni nikoli zaigral.

Njegovih dni na draftih pa kljub temu še ni bilo konec. Je pa preteklo kar nekaj let do naslednjega Nilssonovega "bežnega" stika z NHL. Do takrat je Skandinavec postal kapetan, legenda kluba Luleå, bil pa tudi standardni član švedske članske reprezentance, s katero je trikrat zaigral v finalu svetovnega prvenstva, enkrat tudi kot kapetan, in trikrat osvojil srebro.

Stefan Nilsson po 12 letih še zadnjič

Leta 2000, ko je Nilsson igral v naši neposredni bližini, bil je član najbolj trofejnega avstrijskega kluba Celovca, se je liga NHL širila. Priključila sta se Minnesota Wild in Columbus Blue Jackets, ki sta ekipo sestavljala na razširitvenem naboru. Izbirala sta lahko med hokejisti, ki jih preostala moštva niso zavarovala.

Za razliko od zadnjih razširitvenih naborov (2016, 2021) so takrat ekipe lahko zavarovale več igralcev, tako da najkakovostnejših kalibrov Minnesota in Columbus nista mogla dobiti. Novinca sta bila ob koncu nabora z 20 in več hokejisti že precej kadrovsko zasedena, a jima je preostalo še nekaj izborov.

Klub iz Minnesote se je leta 2000 priključil ligi NHL, ekipo je sestavil na razširitvenem naboru. Izbral je tudi Stefana Nilssona, saj je vedel, da mu Šved ne bo dodatno izpraznil denarnice. Foto: Guliverimage

Minnesota je kot 48. na naboru izbrala nikogar drugega kot Stefana Nilssona, za katerega si je pravice takrat še vedno lastil Vancouver, ki ga je pred dolgimi leti izbral na naboru mladih upov.

Zakaj Nilsson? Znova napaka? So želeli izbrati koga drugega? Ne, pri Minnesoti so za razliko od Calgaryja dobro vedeli, kaj delajo. Ključni dejavnik so bile finance. Proti koncu nabora so tako pri Columbusu kot Minnesoti že izbrali vse, na katere bi računali na ledu, a nabora še ni bilo konec, zato so morali izbrati še nekaj imen.

Odločili so se za igralca, za katerega so vedeli, da nanj ne bodo računali in da tako ne bo oklestil njihovega proračuna. Premetena rešitev je bil Nilsson, ki ga je pri 32. tako izbral še tretji NHL-ovec (ali pa kar četrti, če štejemo, da sta ga na naboru 1988 poklicala dva kluba), a v NHL ni nikoli zaigral.

Šved je zgradil bogato kariero v Evropi, postal je legenda švedskega prvoligaša Luleå, bil je kapetan švedske reprezentance in z njo trikrat zaigral v finalu svetovnega prvenstva. Danes je generalni direktor kluba Luleå. Foto: Guliverimage

Je pa danes 54-letni Šved, ki je leta 1988 na naboru NHL povzročil toliko zmede, zgradil bogato kariero v Evropi. Postal je legenda prvoligaša Luleå, njegovo štirico so leta 2015 upokojili, osvojil je tri srebrne kolajne na svetovnih prvenstvih, danes pa deluje kot generalni direktor kluba Luleå, ki je bil v zadnji sezoni švedski podprvak.