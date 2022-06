Tragični dnevi v Seattlu, kjer je namesto moštva zmagala pandemija

Moral bi biti večer D v boju za Stanleyjev pokal, a se je dogajanje v Seattlu med glavnima protagonistoma Seattle Metropolitans in Montreal Canadiens pomladi leta 1919 spremenilo v agonijo. Finalna serija se je končala tragično in brez zmagovalca.

O tem, kdo bo prvak lige NHL letošnje sezone, v velikem finalu prav te dni odločata Colorado Avalanche in Tampa Bay Lightning, ki napada tretji zaporedni Stanleyjev pokal. Dosežek, ki je uspel le redkim. Zadnjič New York Islanders pred skoraj 40 leti. Še precej nazaj pa moramo zavrteti čas, da pridemo do najbolj tragične finalne hokejske serije v boju za sveti gral.

Tokrat se vračamo v sezono 1918/1919, ki še danes velja za edino, ko sta moštvi začeli finale Stanleyjevega pokala, a prvaka na koncu ni bilo. Vzrok pa ena najbolj smrtonosnih pandemij v zgodovini, in sicer pandemija španske gripe, ki je zahtevala več smrtnih žrtev kot prva svetovna vojna. Umrlo je več deset milijonov ljudi, nekateri zapisi govorijo o več kot 50 milijonih smrtnih žrtev.

Seattle prizorišče žalostne serije

To so bila v hokeju leta, ko sta se za tako cenjeni pokal udarila zmagovalec sezone lige NHL in lige PCHA (Pacific Coast Hockey Association). V glavnih vlogah sta bila Montreal Canadiens (NHL) in Seattle Metropolitans (PCHA), ki je gostil celotno dogajanje.

Moštvi sta serijo na tri zmage odprli po pravilih lige PCHA, ki so med drugim predvidevala precej hitreje dosojene kazni, kar je bila voda na mlin Seattle Metropolitans, saj je imel Montreal v svoji vrsti "Porednega" zvezdnika Joea Halla. Domačini so izkoristili prednost in z zanesljivo zmago (7:0) povedli.

Finale Stanleyjevega pokala so gostili hokejisti Seattle Metropolitans. Foto: Wikimedia Commons

Drugi obračun po pravilih NHL je pripadel Montrealu (4:2), tretji znova Seattlu, sledila je epska četrta tekma. Ne po rednem delu ne po dveh podaljških gola ni bilo, vratarja Hap Holmes in Georges Vézina, po katerem danes nosi ime NHL nagrada za najboljšega vratarja, sta zaustavila vse strele tekmecev. Obračun se je končal z remijem. Gostitelji so imeli na petem dvoboju drugo priložnost, da zaključijo serijo, a jim kljub vodstvu s 3:0 ni uspelo. Montreal je v podaljšku izsilil odločilno šesto tekmo, do katere pa nikoli ni prišlo.

Hotelske sobe postale improvizirane ambulante

Že po remiju so imeli Metsi kar nekaj težav z zdravjem in poškodbami, a so kljub vsemu lahko sestavili moštvo za peto, po tej pa se je stanje močno poslabšalo pri gostih iz Kanade. Večer pred dnevom D, 1. aprila 1919, je iz tabora Montrela prišla novica, da je polovica ekipe obležala s povišano temperaturo med 38 in 40 stopinjami. Po pisanju Seattle Times so obnemogli hokejisti Joe Hall, Jack MacDonald, Newsy Lalonde, Bill Couture, Louis Berlinquette in direktor George Kennedy. Hotelske sobe so se spremenile v improvizirane ambulante, zdravstveno osebje je naposled le odločilo, da je hospitalizacija nujna.

Želeli so se okrepiti, nato predati, a ...

Montrealu so ostali le še štirje zdravi hokejisti – ekipe so takrat štele zgolj osem do deset članov –, Kennedy je predlagal, da bi si ekipa sposodila dodatne moči, a predsednik lige PCHA Frank Patrick njegove ideje ni podprl.

Pri kanadskem kolektivu so se nato predali in predlagali, da se Stanleyjev pokal brez šestega boja podeli Seattlu, ki je prav tako imel nekaj bolnih igralcev (in tudi trenerja), a hkrati dovolj kadra za igro. A direktor gostiteljev Pete Muldoon ni želel zmage za zeleno mizo. Po spominih Montreal Gazette so po naročilu zdravstvenega oddelka le pet ur in pol pred tekmo to odpovedali. Na pokal so namesto zmagovalca vgravirali imeni obeh ekip in pripisali "Serija ni končana".

103 years ago today ON THIS DAY in hockey history (April 1, 1919):



The 5th game of the Stanley Cup Finals between the Montreal Canadiens/Seattle Metropolitans is cancelled due to an influenza outbreak, only time in NHL history the Stanley Cup has been cancelled after starting pic.twitter.com/sCGsayC1i9 — Vintage Hockey Showcase (@hockey_vintage) April 1, 2022

Zvezdnik Montreala Joe Hall je za posledicami španske gripe umrl nekaj dni po hospitalizaciji. Foto: Wikimedia Commons

In čeprav je odločitev razjezila navijače Seattla, saj da je to črn dan za hokej, so resnično črni dnevi šele prihajali. Štiri dni pozneje je namreč zvezdniški branilec Montreala Hall pri zgolj 37. letih umrl za posledicami španske gripe. Stanje ostalih obolelih hokejistov se je izboljšalo, bolnišnico je zapustil tudi Kennedy, ki pa si od španske gripe ni nikoli zares opomogel. Manj kot dve leti zatem je umrl tudi on, domnevno zaradi posledic, ki jih je ob okužbi utrpel tistega usodnega marca 1919.

Smrt trikratnega zmagovalca Stanleyjevega pokala Halla je močno pretresla hokejski svet in sprožila številne kritike, predvsem v smeri premajhnega števila igralcev, ki jih je ekipa lahko imela na igralskem seznamu. V NHL so šele leta 1925 število hokejistov za tekmo malce dvignili, a še to na zgolj 12. Če bi bilo število že takrat bližje današnjemu, ko ima ekipa NHL na igralskem seznamu lahko prek 20 hokejistov, bi se izognili hudi izčrpanosti in morda posledično tudi žalostnemu nizu dogodkov.

Ti še danes veljajo za najbolj tragične v finalnih bojih za Stanleyjev pokal.