Pianistova melodija in kontroverzna sodniška odločitev, ki še danes bolita Toronto

Čeprav letošnji 29. maj za Los Angeles Kings ni tekmovalni dan, saj je sezono Anžeta Kopitarja in soigralcev v konferenčnem četrtfinalu končal Edmonton Oilers, pa ima 29. maj izpred skoraj treh desetletij prav posebno mesto v srcih navijačev kluba iz mesta angelov.

Kralji so tisto tekmovalno obdobje šli tako daleč kot še nikoli, pa čeprav sprva ni kazalo dobro. Zgolj 39 zmag v rednem delu jih je uvrščalo v spodnji del konference Clarence Campbell, v izločilnih bojih so veljali za "underdoge" in so serije vselej začenjali na terenu tekmeca. Prav v vseh štirih jih je pričakala kanadska ovira.

Najprej so izločili Calgary, nato Vancouver, v konferenčnem finalu pa naleteli na favorizirani Toronto. Povedli so z 2:1 v seriji, Kanadčani so se vrnili in si priigrali zaključni plošček za veliki finale. Izkoristili bi ga lahko na šesti tekmi v nekdanji dvorani Great Western Forum v Kaliforniji, po kateri se je še dolgo razglabljalo o sojenju Kerryja Fraserja in njegovih pomočnikov Kevina Collinsa in Rona Finna.

Namesto izključitve zmagoviti zadetek

Sojenje Kerryja Fraserja na šesti tekmi konferenčnega finala leta 1993 med Torontom in Los Angelesom še danes buri duhove starejših navijačev kanadskega kluba. Foto: Guliverimage Spornih je bilo več odločitev, ena od ključnih in za številne navijače Toronta še danes bolečih pa je bila tista v začetku podaljška.

V središču pozornosti se je znašla ikona NHL, Wayne Gretzky, ki je imel za pasom že štiri Stanleyjeve pokale z Edmontonom. Ta je sprva streljal, po blokiranem strelu je plošček spet prišel do njega, Kanadčan je znova poskušal in s palico v obraz zadel zvezdnika Toronta Douga Gilmourja. Njegova brada je krvavela, navijači Toronta so pričakovali izključitev.

Takratna pravila NHL so ob visoki palici in krvavenju predvidevala predčasno pot prekrškarja pod prho. A Fraser in njegova kolega niso videli nič oziroma po mnenju privržencev Toronta niso hoteli videti. Namesto da bi Gretzky že sklenil srečanje, je nekaj sekund zatem zadel za zmago in podaljšanje serije na odločilno sedmo tekmo. Kar štiri zadetke je Los Angeles dosegel ob številčni prednosti.

Spregledan prekršek Gretzkyja, ki še danes buri duhove navijačev Toronta:

Obžaluje kontroverzno odločitev Fraserja je sporna odločitev spremljala še dolgo časa, tako on kot družina so bili deležni groženj. Kot je pojasnil v enem od intervjujev za Sportsnet, spornega vložka ni videl. Prav tako ga nista videla linijska sodnika: "Tako Finn kot Collins nista videla dogajanja. Moral sem se odločiti. V sodniški šoli ti v glavo vbijejo: 'Sodi, kar vidiš, ne ugibaj.' Pri Bogu prisežem, da nisem videl. Odločil sem se, da nadaljujemo brez kazni. Šele naslednji dan sem na televiziji videl drugi zorni kot in bilo je jasno, da je šlo za visoko palico. Če bi imel priložnost in bi lahko zavrtel čas nazaj, bi se odločil drugače. Razumem agonijo navijačev Toronta."

Gilmour: Sojenje na tisti tekmi je bilo šala

Zvezdnik Toronta Doug Gilmour je sojenje na šesti tekmi označil za eno od najslabših, kar jih je doživel ... Pa le zaradi visoke palice ... Foto: Reuters "To je bilo resnično najslabše sojenje v moji karieri. Pa ne le Gretzkyjeva visoka palica, mnogo drugih Fraserjevih odločitev je bilo spornih. Kakšna šala. Komaj čakam, da ga nekoč srečam in mu rečem: ˈDobro, spregledal si visoko palico, ampak kako si lahko tako slabo sodil?ˈ Nikoli ne bomo vedeli, kaj bi se zgodilo, če nekaj sekund pred koncem ne bi poslal na kazensko klop Glenna Andersona (kazen je v podaljšku izkoristil Gretzky, op. a.)," se je pred dvema letoma za The Toronto Star šeste tekme spomnil Gilmour, takratni kapetan Wendel Clark pa dodal, da verjame, da bi bil Gretzky kaznovan, če bi na primer prejel zgolj današnji dve plus dve kazenski minuti, ne pa kazni tekme.

Kanada je pričakovala finale Montreal : Toronto, a ...

Vročica pred sedmim obračunom na ledu Toronta je naraščala. Skoraj vsa Kanada je držala pesti, da bodo spremljali dobri stari finale iz šestdesetih med ustanovnima kluboma Montreal in Toronto. Krilni napadalec Montreala, ki je čakal na finalnega tekmeca, Gilbert Dionne je bil tako prepričan, da se bodo udarili s Torontom, da je še pred koncem konferenčnega finala govoril, "kako huda bitka bo to". A kako se je uštel. In z njim številni, ki Kalifornijcev pred serijo niso jemali resno.

"Pianist ima še eno melodijo ..."

Za Gretzkyjem namreč ni bil redni del, kot bi si ga želel. Zaradi poškodbe je odigral le 45 tekem. Ko je na peti tekmi konferenčnega finala ostal brez točke, kar se mu je le redko dogajalo, je takratni novinar Toronta (današnji insajder TSN) Bob McKenzie objavil kolumno, v kateri je zapisal, da je njegovo gibanje, igra upočasnjena, da je videti, kot bi drsal s klavirjem na hrbtu ... Gretzky je na sedmi tekmi v Torontu dosegel hat-trick, s katerim je LA popeljal v premierni finale NHL. Foto: Reuters

"Pianist ima na zalogi še eno melodijo," je pred večerom D svojemu agentu dejal The Great One. In kakšna melodija je bila to. Večina od skoraj 16 tisoč gledalcev v dvorani Maple Leafs Garden je bila pripravljena na slavje javorjevih listov, navijači, oboroženi tudi z jajci, ki so po tekmi letela proti Kalifornijcem – eno je menda v glavo zadelo današnjega predsednika LA Kings Luca Robitailla –, predvsem pa z glasnimi žvižgi, s katerimi so pospremili prihod osovraženega kapetana Kraljev na led. Nihče še ni prebolel visoke palice.

Gretzky, ki je odraščal le uro od prizorišča, jih je ob igralcu manj utišal v deseti minuti, Tomas Sandstrom je poskrbel, da so šli na prvi odmor z vodstvom 2:0, a sta Clark in Andersson v nadaljevanju poskrbela za izenačenje. Sredi obračuna je osrednji lik zgodbe z drugim golom priskrbel novo vodstvo Kraljev, Clark pa odgovoril z izenačenjem (3.3).

V 57. minuti je Mike Donnelly zadel za vodstvo Los Angelesa s 4:3, Gretzky pa je pol minute zatem s pomočjo odbitka od drsalke Torontovega Dava Elletta srečno dosegel osmi hat-trick v končnicah (ob koncu kariere jih je zbral rekordnih deset). Ellett je v nadaljevanju sicer še znižal na 5:4, a za kaj več je domačim zmanjkalo časa. Začelo se je veliko kalifornijsko slavje. Prvič v zgodovini so se uvrstili v veliki finale lige NHL.

Vrhunci sedme tekme med Torontom in LA Kings in rekordni hat-trick (29. maj 1993):



"Najboljša predstava kariere"

"Takrat sem rekel, da je bila to najboljša predstava, kar sem jih kadarkoli prikazal v ligi NHL, in še danes bi se strinjal, da je bila sedma tekma v Torontu moja najboljša v karieri," se je Gretzky pred štirimi leti v pogovoru za Los Angeles Times spomnil 29. maja 1993.

Toronto nikoli več tako blizu finala Od takrat se Toronto ni nikoli več tako približal velikemu finalu, v konferenčnem je zaigral še dvakrat, a nikoli ni bil le zmago oddaljen od zadnjega kroga končnice. V tem so zadnjič igrali daljnega leta 1967, ko so postali tudi prvaki.

V prvem finalu v zgodovini franšize LA Kings so Gretzky in druščina Montrealu priznali premoč z 1:4 v zmagah. Foto: Reuters

Prek četrte kanadske ovire ni šlo

Gretzky je svoj peti Stanleyjev pokal, LA pa prvega, neuspešno napadel proti še eni favorizirani kanadski ekipi, Montrealu. Ta je s 4:1 v zmagah preprečil slavje Kraljev, ki so prvi naslov prvakov lige NHL dočakali skoraj dve desetletji po prvi uvrstitvi v finale. Leta 2012 jim je do svetega grala izdatno pomagal zdajšnji kapetan Anže Kopitar, ki je s soigralci stanleyja v zrak dvignil še leta 2014.