Olimpija iz Madžarske z zmagama, Jeseničani začeli s porazom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po sobotni zmagi po kazenskih strelih nad MAC HKB Újbuda v nedeljo palice prekrižali še z enim predstavnikom lige Erste DEAC in ga prav tako tesno premagali. Zmaji so odpeljali zmago s 5:4. V nedeljo so prvo pripravljalno tekmo pred novo sezono odigrali tudi člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki jih je v Beljaku pričakal predstavnik razširjene avstrijske lige (nekdanje EBEL) VSV, ki je zmagal s 6:3.

Najmočnejša slovenska kluba sta konec tedna začela serijo pripravljalnih tekem. Olimpija je pri vzhodnih sosedih vknjižila dve zmagi. Potem ko je v soboto slavila po kazenskih strelih, je v nedeljo do tesne zmage nad DEAC Jégkorong s 5:4 prišla po rednem delu srečanja.

Moštvi sta se celoten obračun izmenjevali v tesnem vodstvu, nobeno ni vodilo za več kot gol. Madžari so v začetku zadnje tretjine povedli s 4:3, nato pa sta za preobrat in zmago zadela Tadej Čimžar in Mark Čepon. Nova okrepitev Čimžar je že pred tem zadel za izenačenje na 1:1, dva zadetka pa je prispeval tudi branilec David Planko (za 1:2 in 3:3). Olimpija je sicer sprožila 39 strelov, nasprotnik 30.

Zeleno-bele nov pripravljalni preizkus čaka v nedeljo na Koroškem, kjer jim bo nasproti stal član razširjenega avstrijskega prvenstva Celovec, pri katerem je na preizkušnji Blaž Gregorc. Za Korošce igra tudi Rok Tičar, trener vratarjev pa je še nedavno trener pri zmajih Andrej Hočevar.

Jeseničane je na uvodnem pripravljalnem preizkusu pričakal EBEL-ligaš Beljak, ki so mu priznali premoč s 3:6. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Železarji izgubili pri Beljaku

Tudi Jeseničani so opravili prvo pripravljalno srečanje. V gosteh so se pomerili z EBEL-ligašem Beljakom in mu priznali premoč s 3:6.

Železarji po prek mladega Anžeta Podrekarja povedli, a so domačini odgovorili s tremi zadetki. Jaka Šturm je pred koncem uvodne tretjine postavil rezultat prvih 20 minut, 3:2. Beljačani so prednost v nadaljevanju hitro zvišali na 5:2 in se v zadnjo tretjino odpravili s tremi zadetki prednosti. Aljoša Crnovič je deset minut pred koncem znižal na 5:3, avstrijska ekipa pa je do konca še enkrat zadela in vknjižila zmago s 6:3.

Ekipa Mitje Šivica bo novo pripravljalno tekmo odigrala v petek, ko bo v Podmežakli gostila alpskega nasprotnika, Celovec II.



