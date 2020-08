Olimpija po kazenskih strelih strla Madžare

Hokejisti HK SŽ Olimpija se ta konec tedna mudijo v Budimpešti, kjer so v soboto odigrali prvo prijateljsko tekmo v novi sezoni. Madžarskega tekmeca MAC HKB Újbuda, ki nastopa v Erste ligi, so premagali po izvajanju kazenskih strelov (4:3). Olimpija se je trikrat znašla v zaostanku, a prek okrepitev vselej izenačila. Zadeli so Jure Sotlar, Žiga Pance in Tadej Čimžar. V nedeljo ob 16.30 se bodo pomerili še z enim članom lige Erste DEAC.