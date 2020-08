Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski reprezentančni branilec Blaž Gregorc bo na preizkušnji poskušal prepričati vodstvo in trenerski štab trofejnega Celovca, predstavnika razširjenega avstrijskega prvenstva - nekdanje lige EBEL, zdaj BAHEL. Član koroškega kolektiva je tudi Rok Tičar.

Po sedmih letih igranja v elitni češki ligi bi se Blaž Gregorc lahko vrnil bližje domovini. Zadnja leta standardni reprezentant slovenske hokejske reprezentance je v teh nepredvidljivih časih, v katerih ima marsikdo težave pri pridobivanju kluba, angažma, vsaj začasno, našel na Koroškem. Trenutno se mudi na preizkušnji pri Celovcu, ki bo tudi v novi sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva kotiral visoko.

"V zadnjih desetih letih se je izkazal na mednarodni ravni" Rok Tičar bo tudi v novi sezoni pomagal Korošcem, v trenerskem štabu katerega deluje Andrej Hočevar. Foto: Sportida

"Blaž Gregorc je v zadnjih desetih letih pokazal svoje kakovosti na mednarodni ravni, številne reference, ki smo jih prejeli, so bile pozitivne. Mislimo, da bi se dobro vklopil v našo ekipo, zato smo se odločili, da ga povabimo v Celovec in v prihodnjih tednih dobimo še bolj natančno sliko o njem in njegovih zmožnosti," je prihod 30-letnega Slovenca za uradno spletno stran kluba komentiral glavni trener Petri Matikainen.

Pri Celovcu že igra še en reprezentant, in sicer mu v napadu pomaga Rok Tičar. Korošci imajo slovensko moč tudi v trenerskem štabu, z vratarji dela nekdanji ris Andrej Hočevar. Za koroško moštvo je med zadnjimi od Slovencev igral tudi Mitja Robar, ki danes deluje v vlogi hokejskega agenta in predsednika HDK Maribor.

Gregorc je vse od sezone 2013/14 igral v kakovostni češki Extraligi, tri sezone za Pardubice, dve za Hradec Kralove, nato nekaj mesecev za praško Sparto, zadnji del pa je nosil dres Vitkovic.