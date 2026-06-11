Četrtek, 11. 6. 2026, 20.21
2 uri, 25 minut
Liga NHL, peta tekma finala, 11. junij
Bitka za Stanleyjev pokal se vrača v Severno Karolino
Po štirih tekmah velikega finala hokejske lige NHL je izid med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights poravnan na 2:2. v zmagah. Obe ekipe sta po dve tekmi odigrali na domačem terenu in bili tam polovično uspešni, peto tekmo bo spet gostil Raleigh v Severni Karolini. Šesta bo spet v Las Vegasu, sedma (če bo sploh potrebna) pa zopet na ledu Hurricanesov.
Zlati vitezi, ki obstajajo od leta 2017, so svoj edini Stanleyjev pokal osvojili leta 2023, medtem ko je Carolina slavila leta 2006.
Liga NHL, peta tekma finala, 11. junij
Finale lige NHL:
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights /2:2/
/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.