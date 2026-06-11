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Avtor:
S. K.

Četrtek,
11. 6. 2026,
20.21

Osveženo pred

2 uri, 25 minut

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Natisni članek
liga NHL Stanleyjev pokal Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights

Četrtek, 11. 6. 2026, 20.21

2 uri, 25 minut

Liga NHL, peta tekma finala, 11. junij

Bitka za Stanleyjev pokal se vrača v Severno Karolino

Avtor:
S. K.

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Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po štirih tekmah velikega finala hokejske lige NHL je izid med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights poravnan na 2:2. v zmagah. Obe ekipe sta po dve tekmi odigrali na domačem terenu in bili tam polovično uspešni, peto tekmo bo spet gostil Raleigh v Severni Karolini. Šesta bo spet v Las Vegasu, sedma (če bo sploh potrebna) pa zopet na ledu Hurricanesov.

Carolina Hurricanes
Sportal Napet finale se nadaljuje, Carolina izenačila

Zlati vitezi, ki obstajajo od leta 2017, so svoj edini Stanleyjev pokal osvojili leta 2023, medtem ko je Carolina slavila leta 2006.

Liga NHL, peta tekma finala, 11. junij

Finale lige NHL:

Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights  /2:2/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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