Bitka za Stanleyjev pokal se vrača v Severno Karolino

Po štirih tekmah velikega finala hokejske lige NHL je izid med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights poravnan na 2:2. v zmagah. Obe ekipe sta po dve tekmi odigrali na domačem terenu in bili tam polovično uspešni, peto tekmo bo spet gostil Raleigh v Severni Karolini. Šesta bo spet v Las Vegasu, sedma (če bo sploh potrebna) pa zopet na ledu Hurricanesov.