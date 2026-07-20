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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
9.34

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

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Natisni članek
nesreča nesreča smrt policija

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 9.34

1 ura, 19 minut

V prometnih nesrečah umrla 91- in 95-letnik

Avtor:
K. M.

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policija, slovenska policija | Policija je obravnavala dve nesreči, ki sta se končali s smrtjo. | Foto Shutterstock

Policija je obravnavala dve nesreči, ki sta se končali s smrtjo.

Foto: Shutterstock

Zaradi posledic ločenih prometnih nesreč, ki sta se zgodili pretekli teden, sta umrla 91- in 95-letna moška, so sporočili celjski in mariborski policisti.

Celjski policisti so bili obveščeni, da je zaradi  posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek, 13. julija 2026, na Vinogradni ulici v Slovenskih Konjicah, umrl 95-letni kolesar, ki je med vožnjo izgubil ravnotežje in padel.

Mariborski policisti pa so bili obveščeni o smrti 91-letnega udeleženca prometne nesreče, ki se je zgodila 15. julija. V nesreči sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in pešec. Policisti v zvezi s tem še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zaradi razjasnitve okoliščin pa prosijo vse morebitne očividce, da se javijo na PPP Maribor ali pokličejo 113. 

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