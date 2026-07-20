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Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
7.47

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Natisni članek
Vojna v Iranu ZDA Iran Hormuška ožina vojna

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 7.47

1 ura, 25 minut

ZDA in Iran z novimi medsebojnimi napadi #vŽivo

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Iran napadel Izrael | Ameriške sile so "napadle iranske vojaške poveljniške centre, položaje zračne obrambe (...), pomorske zmogljivosti, izstrelitvene položaje za rakete in drone ter komunikacijska omrežja, da bi dodatno zmanjšale zmožnost Irana za napade na trgovska plovila (...), ki prečkajo Hormuško ožino", je na omrežju X zapisalo centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom). | Foto Reuters

Ameriške sile so "napadle iranske vojaške poveljniške centre, položaje zračne obrambe (...), pomorske zmogljivosti, izstrelitvene položaje za rakete in drone ter komunikacijska omrežja, da bi dodatno zmanjšale zmožnost Irana za napade na trgovska plovila (...), ki prečkajo Hormuško ožino", je na omrežju X zapisalo centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom).

Foto: Reuters

Ameriška vojska je že deveto zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnosti Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled dneva:

7.56 Na severu Iraka ubit ameriški vojak
7.47 ZDA in Iran z novimi medsebojnimi napadi

7.56 Na severu Iraka ubit ameriški vojak

Ameriška vojska je v nedeljo zvečer sporočila, da je bil v soboto na severu Iraka ubit eden od njenih pripadnikov. Ameriški vojak je umrl med detonacijo eksploziva s padlega iranskega drona, še eden je bil poškodovan. Njegovo smrt so pripisali vojni proti Iranu, ki je do zdaj tako terjala 17 življenj ameriških vojakov.

V severnem Iraku je med nadzorovano eksplozijo neeksplodiranega streliva iz sestreljenega iranskega napadalnega drona umrl vojak, še eden je utrpel lažje poškodbe in je še vedno v zdravstveni oskrbi, je v nedeljo sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM).

Oborožene sile ZDA so v soboto zvečer sporočile tudi, da je en vojak pogrešan. V nedeljo so odkrili neidentificirano truplo, in čeprav še ni uradno potrjeno, gre po navedbah neimenovanih uradnikov verjetno za posmrtne ostanke pogrešanega vojaka, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pretekli konec tedna sta bila v Jordaniji prav tako ubita dva ameriška vojaka, to sta bili prvi smrtni žrtvi od zadnje zaostritve konflikta med ZDA in Iranom. Konflikt se je namreč kljub podpisu memoranduma o soglasju sredi junija znova razplamtel v začetku meseca.

Od začetka vojne, ki so jo proti Iranu konec februarja sprožili Izrael in ZDA, je tako skupno umrlo 17 ameriških vojakov.

V Iranu pa je bilo med vojno ubitih več tisoč ljudi, od ponovnega izbruha konflikta okrog 50, še več sto je ranjenih. Iranske oblasti sicer objavljajo le podatke o žrtvah med civilisti, ne pa tudi o številu ubitih v vrstah oboroženih sil.

7.47 ZDA in Iran z novimi medsebojnimi napadi

Ameriške sile so "napadle iranske vojaške poveljniške centre, položaje zračne obrambe (...), pomorske zmogljivosti, izstrelitvene položaje za rakete in drone ter komunikacijska omrežja, da bi dodatno zmanjšale zmožnost Irana za napade na trgovska plovila (...), ki prečkajo Hormuško ožino", je na omrežju X zapisalo centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom).

Teheran se je že odzval z novimi napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je napadla ameriške cilje v Kuvajtu, vključno z radarskim sistemom za zgodnje opozarjanje, ki je bil po navedbah garde popolnoma uničen. V ločenem napadu je ciljala tudi letalsko bazo Ali Al Salem.

Iran je ob tem z raketami napadel ameriška vojaška letala na letališču Akaba v Jordaniji in nekatere med njimi poškodoval, poročajo iranski mediji. Tarča napadov je bil tudi poveljniški center Al Tanf v Siriji, medtem ko so se sirene, ki so opozarjale na zračne napade, oglasile še v Bahrajnu.

Revolucionarna garda je prav tako ustavila dva tankerja, ki sta skušala prečkati Hormuško ožino. "Pozno ponoči sta dva tankerja, ki nista upoštevala navodil (...) in sta skušala vpluti in izpluti prek (...) Hormuške ožine, eksplodirala in bila ustavljena," je sporočila garda.

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