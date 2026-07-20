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Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
9.48

Osveženo pred

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Hrvaška napad policija zlom

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 9.48

1 ura, 5 minut

V Medulinu napad na Slovenca: eden ima več zlomov obraznih kosti

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Policija Hrvaška | Policija še preiskuje okoliščine obeh dogodkov. | Foto Pixsell

Policija še preiskuje okoliščine obeh dogodkov.

Foto: Pixsell

V Medulinu na jugu hrvaške Istre je skupina ljudi v noči na soboto napadla slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana, 26-letnik pa je po neuradnih informacijah utrpel več zlomov obraznih kosti.

Slovenska državljana je na medulinski rivi v soboto ponoči okoli 4. ure napadlo več oseb in ju pri tem poškodovalo, je v nedeljo sporočila istrska policija.

Eden od napadenih ima več zlomov obraznih kosti 

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal 24ur, ima 26-letni Slovenec več zlomov obraznih kosti, med drugim ličnice, kosti pod očesom, nosu in čeljusti. Odpeljali ga bodo na nadaljnji pregled v UKC Ljubljana, kjer naj bi odločili, ali bo potreboval operacijo.

V isti noči je bil v Medulinu po navedbah istrske policije okoli 1.30 huje poškodovan tudi 23-letnik, ki ga je na plaži ob gostinskem lokalu fizično napadel mladenič, s katerim ima nerešene spore. Po zdravniški oskrbi so 23-letnika odpustili iz bolnišnice.

Policija še preiskuje okoliščine obeh dogodkov.

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