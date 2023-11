Anže Kopitar lovi nov rekord franšize LA Kings

Anže Kopitar je v tej sezoni že postal hokejist z največ nastopi v dresu LA Kings in se z vsako tekmo le še utrjuje na vrhu te večne lestvice, prav kmalu, če ne že kar v noči na torek, ko se bodo Kralji v gosteh pomerili z Arizona Coyotes, lahko na vrh skoči še po številu asistenc. Do vodilnega Marcela Dionna mu manjka le še ena podaja, z dvema bi bil že sam kralj med Kralji tudi v tem elementu.

Tudi sicer gre Kopitarjevim v tej sezoni odlično od rok, z desetimi zmagami in šestimi porazi so tretji na lestvici zahodne konference, tokrat pa lovijo še tretjo zmago zapored. S Kojoti, ki jih tarejo poškodbe, imajo v tej sezoni tudi dober medsebojni rezultat, moštvi sta se konec oktobra že pomerili dvakrat in obakrat so se zmage veselili Kalifornijci. 25. oktobra v Los Angelesu je bilo 6:3 za Kralje (Kopitar je dosegel gol in podajo), tri dni kasneje v Arizoni so Kopitar in druščina slavili s 5:4, Hrušičan pa je tedaj prispeval gol za izenačenje na 4:4.

Liga NHL, 20. november:

Lestvica:

