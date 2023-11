Kopitarjevi v gosteh ne izgubljajo, doma pa je drugače

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja v tej sezoni lige NHL v gosteh sploh še ne poznajo poraza, na domačem ledu pa je zgodba precej drugačna. Od sedmih tekem, ki so jih odigrali v svoji dvorani Crypto.com so le enkrat slavili, trikrat izgubili že po rednem delu, trikrat pa po podaljšku ali kazenskih strelih. Tudi zadnji dve tekmi so odigrali doma in ju seveda izgubili, zdaj pa jim v goste prihajajo še močni Florida Panthers in to na krilih petih zaporednih zmag. Bodo kralji le prekinili negativen domač trend?

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so v zadnjem tednu doma izgubili proti Pittsburghu (3.4 po podaljšku) in Philadelphii (2:4) ter na lestvici zahodne konference zdrsnili na peto mesto. V noči na petek po slovenskem času (4.30) se bodo v Crypto.com Areni spopadli še s Florida Panthers.

V LA prihaja tretja najboljša ekipa vzhoda, ki poraza ne pozna že pet zaporednih tekem. Moštvi se bosta pomerili prvič v tej sezoni, v prejšnji pa so oba medsebojna obračuna dobili Kalifornijci. 6. novembra lani so Kralji Panterje doma premagali s 5:4, Kopitar je prispeval dve podaji, 28,. januarja letos pa so s 4:3 slavili še na Floridi in Kopitar je na tisti tekmi zabil gol za vodstvo z 1:0.

LA Kings bodo tudi naslednjo tekmo odigrali doma, v noči na nedeljo, 19. novembra bodo gostili St. Louis Blues, nato pa jih čakata dve tekmi v gosteh, najprej z Arizona Coyotes (21. 11.), nato še z mestnimi rivali Anaheim Ducks (24. 11.). Po tem sledi nova serija domačih tekem.

