Bodo Naftarji z novim trenerjem poleteli?

V hokejski ligi NHL se bodo ponoči po slovenskem času v Kanadi spopadli Edmonton Oilers in New York Islanders. Naftarji so v sezono vstopili neprepričljivo, v 13 tekmah dosegli vsega tri zmage, zato se je vodstvo kluba odločilo za menjavo trenerja. Ekipo je prevzel Kris Knoblauch.