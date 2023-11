Letos je Anže Kopitar postal rekorder po odigranih tekmah v dresu Kraljev in ta rekord izboljšuje z vsako tekmo, trenutno je pri 1.305. Pred dnevi je dosegel svoj 400. gol in na tej večni lestvici zaostaja le za Lucom Robitaillem (557), Marcelom Dionnom (550) in Davom Taylorjem (431). S 755 asistencami Hrušičanu le še dve manjkata, da ujame Dionna, ki je vodilni v tej prvini, ta slavni Kanadčan, član hokejskega hrama slavnih, je na vrhu večne lestvice tudi v doseženih točkah, ima jih 1.307 in je tako ostaja Kopitarjeva tarča.

Anže Kopitar utegne že v noči na nedeljo po slovenskem času Dionna ujeti ali celo prehiteti v kategoriji doseženih asistenc. Kralji se bodo na domačem ledu v dvorani Crypto.com pomerili s Philadelphia Flyers, trenutno šele 13. ekipi vzhodne konference. LA Kings so tretji na Zahodu. Letalci so v soboto zjutraj s 6:3 zmagali v Anaheimu, Kralji pa so kot že rečeno po podaljšku izgubili s pittsburškimi Pingvini (3:4). V tej sezoni sta se moštvi že srečali, 5. novembra v Pittsburghu so kar s 5:0 slavili Kralji, Kopitar pa je takrat dosegel gol za vodstvo z 2:0.

Liga NHL, 11. november:

Lestvica:

