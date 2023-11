Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kralji so po štirih zaporednih zmagah izgubili. Pred domačimi gledalci so izgubili v podaljšku. Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings so pred domačimi gledalci v podaljšku izgubili (3:4) z eno najbolj skromnih ekip vzhoda Pittsburgh Penguins. Anže Kopitar je ob porazu vpisal asistenco, kar je bila njegova 1.155 točka v karieri. Zdaj je sam na drugem mestu večne lestvice LA Kings To je bil peti poraz Kraljev v sezoni, prvi po štirih zaporednih zmagah. Kalifornijci ostajajo na tretjem mestu zahodne konference in pacifiške divizije, Pittsburgh je 13. na vzhodu.