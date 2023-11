Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar se je ob koncu gostovanja pri prvaku lige NHL Vegas Golden Knights podpisal pod zadetek za končnih 4:1 oziroma svoj 400 NHL gol kariere, s čimer je postal šele četrti član Kraljev, ki mu je uspel takšen podvig. Kopitar, ki je uresničil napovedi in po tragični smrti Adama Johnsona zaigral s ščitnikom vratu, je s soigralci Los Angeles Kings tako nadaljeval odličen rezultatski gostujoči niz. Tudi po sedmi tekmi so v gosteh še neporaženi. Trenutno so na tretjem mestu zahodne konference in pacifiške divizije, Vegas je vodilni.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar še naprej piše zgodovino kalifornijske franšize. Potem ko je pred tremi tedni postal rekorder po številu tekem v dresu Los Angeles Kings, je tokrat pred dobrih 18.000 gledalci v dvorani T-Mobile Arena v Las Vegassu poskrbel za nov dosežek.

Postal je četrti hokejist LA Kings s 400 NHL zadetki v rednem delu sezone. Pred njim je v dresu kluba iz mesta angelov to uspelo le Lucu Robitaillu (557), Marcelu Dionneju (550) in Davu Taylorju (431).

Congratulations on 400 career goals, Anze Kopitar! Is he the greatest player in @LAKings history? #NHLStats: https://t.co/7yZDr6a3OS pic.twitter.com/RkLcJO1pku — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 9, 2023

Kopitar je jubilejni zadetek dosegel ob koncu srečanja na gostovanju pri prvaku Vegasu, ko so gostitelji znižanje in morebitni podaljšek iskali brez vratarja, a se jim načrt ni izšel. Hrušičan je plošček poslal v prazen gol in postavil končni rezultat 4:1.

Kako je Anže Kopitar zadel 400. NHL zadetek:

Career goal #400 for Anze Kopitar 👏 pic.twitter.com/AEzbZgsKdw — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 9, 2023

Ostajajo edina neporažena ekipa na gostovanjih

To je bila še sedma zmaga kalifornijske ekipe na sedmi gostujoči tekmi te sezone. Kralji tako ostajajo edina neporažena ekipa v gosteh.

Kralji ostajajo edina neporažena ekipa v gosteh. Foto: Reuters

Kopitarjevi so na gostovanju povedli v 32. minuti srečanja, ko je bil po podajah Kopitarja in Jordana Spencsa natančen Adrian Kempe. Dobre štiri minute zatem so gostje izkoristili drugi power-play na tekmi, na 2:0 je zvišal Trevor Moore. V začetku zadnje tretjine pa so Kalifornijci ušli še na izdatnejšo prednost, ob novi igri z igralcem več se je pod gol za 3:0 podpisal Pierre Luc Dubois.

Gostitelji so dobih pet minut pred iztekom igralnega časa le uspeli premagati Cama Talbota (37 obramb) in prek Williama Karlssona znižali na 1:3. V nadaljevanju so se poskušali približati brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Kopitar z druge strani ledene ploskve plošček poslal v nebranjen gol.

Kralji so z 18 točkami na visokem tretjem mestu v zahodni konferenci in pacifiški diviziji, pred njimi so le prvaki iz Las Vegasa s 23 in hokejisti Vancouvra z 19 točkami. Naslednja tekma jih čaka že v četrtek, ko bodo gostili Pittsburgh.

Zmagi še za Ottawo in panterje s Floride

Na preostalih dveh sredinih tekmah so do zmage prišli člani Ottawa Senators in Florida Panthers. Prvi so na kanadskem obračunu s 6:3 premagali Toronto Maple Leafs, Tim Stutzle je ob golu dodal tri asistence, Claude Giroux pa je dvakrat zadel in enkrat podal.

Bolj vroče je bilo v Washingtonu, kje je zmagovalec postal znan v podaljšku. Za zmago Floride s 4:3 je zadel Sam Reinhart.

