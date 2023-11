Kralji bodo sijajen gostujoči niz poskušali nadaljevati pri Philadelphii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings gostujejo pri Philadelphia Flyers. Bodo v gosteh ostali neporaženi? Foto: Reuters

V najkakovostnejši hokejski ligi na svetu se obeta pestra sobota. Na delu bodo tudi hokejisti Los Angeles Kings, ki jim gre v gosteh odlično. Zmagali so na vseh petih gostujočih tekmah. Tudi tokrat bodo gostovali. Palice bodo prekrižali s Philadelphia Flyers, ki je po 11 tekmah pri prav toliko točkah, kolikor zadostuje za 12. mesto vzhodne konference. Anže Kopitar, ki je na lovu za jubilejnim 400. NHL golom, od katerega ga ločita dva zadetka, in soigralci so na petem mestu zahoda.