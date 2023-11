New Jersey Devils napadajo četrto zapored

V hokejski ligi NHL bosta v noči na soboto po slovenskem času odigrani le dve tekmi. Buffalo Sabres pričakujejo Philadelphia Flyers, New Jersey Devils, ki jim gre v tej sezoni izvrstni in po devetih tekmah zasedajo tretje mesto na lestvici vzhodne konference, pa se mudijo v St. Louisu, kjer bodo zmagoviti niz poskušali podaljšati na štiri tekme.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so uspešno opravili z mini kanadsko turnejo, na kateri so se veselili zmag v Torontu in Ottawi, naslednja tekma pa jih čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Flyers v Filadelfiji. Ta se bo za kralje ogrevala v Buffalu pri Sabres, ki so v četrtek gostovali prav v mestu bratske ljubezni in Flyers tam premagali s 5:2.

