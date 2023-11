Ponosni, da ga imajo

Luc Robitaille, Marcel Dionne, Dave Taylor in od danes Anže kopitar so štiri imena, ki se v vsej zgodovini kalifornijskega kluba lahko pohvalijo z doseženimi 400 zadetki v rednem delu lige NHL. "Ponosni smo nanj in srečni, da ga imamo," o svojem kapetanu pravi trener Todd McLellan.

Potem ko je pred tedni postal rekorder po številu odigranih tekem v dresu Los Angeles Kings, je Anže Kopitar v sredo kot četrti igralec kalifornijskega kluba v zgodovini dosegel jubilejni 400. gol. V zadnjih sekundah srečanja na gostovanju pri prvaku Vegas Golden Knights je plošček poslal na drugo stran ledene ploskve v prazen gol za končno zmago 4:1.

400. NHL-zadetek Anžeta Kopitarja:

Career goal #400 for Anze Kopitar 👏 pic.twitter.com/AEzbZgsKdw — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 9, 2023

"Dober občutek. Nisem si mislil, da se bo zgodilo danes, saj ni ostalo več veliko časa do konca tekme. Poskusil sem zadeti na prazna vrata. Uspelo je. Je pa seveda lažje doseči gol, ko vodiš že za dva. Mislim, da smo danes odigrali zelo solidno tekmo, tako da je občutek zelo dober, a moramo se hitro pripraviti na naslednje srečanje," je po novi zmagi in jubilejnem 400. NHL-golu, ki ga je dosegel čez celotno igrišče v nebranjen gol, skromno dejal 36-letni Kopitar.

Pred njim so do 400. zadetka v dresu LA Kings prišli Luc Robitaille (557), Marcel Dionne (550) in Dave Taylor (431).

Foto: Reuters

"Navdušuje že vrsto let, za ligo pomeni ogromno"

Večkrat je že omenil, da se bo mejnikov in jubilejev najverjetneje zavedal šele po koncu kariere, ki jo bo končal kot eden najvidnejših hokejistov, ki je kadarkoli igral za Los Angeles Kings.

"Lep občutek. Za ekipo in za Los Angeles, pa tudi za ligo NHL on pomeni ogromno. Toliko dobrih stvari je naredil za ligo, toliko let že navdušuje in zabava občinstvo. Ob njegovem imenu se ne govori pogosto o zadetkih, a 400 je neverjetna številka. Res smo ponosni nanj in srečni, da ga imamo," pa je kapetana pohvalil glavni trener Todd McLellan, ki Kralje vodi peto sezono.

"Za ekipo in za Los Angeles, pa tudi za ligo NHL on pomeni ogromno. Toliko dobrih stvari je naredil za ligo, toliko let že navdušuje in zabava občinstvo," o kapetanu pravi trener Todd McLellan. Foto: Reuters

Na drugem mestu po točkah ujel Robitailla

Z današnjim golom in asistenco je vknjižil 1.154 točk rednega dela lige NHL, s čimer se je na drugem mestu večne lestvice Kraljev na drugem mestu izenačil z Robitaillom. Več, 1.307 točk, je zbral le Dionne.

Kanadčan za zdaj drži prvo mesto tudi po številu asistenc (757), a kaj kmalu bo na prvem mestu podajalec Kopitar, saj ga od legendarnega predhodnika ločijo le še tri asistence.

Številke najuspešnejših igralcev Los Angeles Kings:

Preberite še: