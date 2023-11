Prvaki so se znesli nad zadnjimi, Nylander še podaljšal izjemen niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Vegas Golden Knights so na domačem ledu s 5:0 odpravili zadnje moštvo zahoda San Jose Sharks.

Hokejisti branilca naslova Vegas Golden Knights so na domačem terenu s 5:0 odpravili zadnje moštvo zahodne konference San Jose Sharks in se utrdili na vrhu. Toronto Maple Leafs se je proti kanadskemu tekmecu Calgary Flames igral z vodstvom, na koncu pa zmagal po izvajanju kazenskih strelov. V ZDA rojeni Šved William Nylander je k zmagi prispeval dva gola in asistenco in tako niz doseganja točk podaljšal na 14 - v tej sezoni je zadel ali podal prav na vseh tekmah.

Na zadnje petkovem obračunu v T-Mobile Areni v Vegasu se je kaj hitro po prvem metu ploščka dalo slutiti, v katero smer bo šla tekma. Alex Pietrangelo je že po minuti zatresel mrežo San Jose Sharks, Alec Martinez pa sredi uvodne tretjine zvišal na 2:0. Druga tretjina je minila brez golov, zadnji pa so domači v razmiku sedmih minut trikrat zadeli, v 50. minuti povedli s 5:0 in zadržali prednost do konca. Vegas je s 25 točkami na prvem mestu lige.

William Nylander je zadel ali podal na prav vseh 14 tekmah nove sezone. Foto: Reuters Precej bolj napeto je bilo na kanadskem obračunu v Torontu, kjer so gostitelji proti Calgaryju v 25. minuti vodili s 4:1, nato pa tekmecem dopustili, da je izenačil in izsilil podaljšek. V tem sta mreži mirovali, tako da je o zmagovalcu odločalo izvajanje kazenskih strelov. Zmage se je veselil Toronto, pri katerem je statistiko znova polnil William Nylander, ki je v tej sezoni zadel ali podal na vseh 14 tekmah svojega moštva. Tokrat se je podpisal pod dva gola in asistenco.

Tretje moštvo vzhoda Florida Panthers je doma s 5:2 premagala peto Carolino Hurricanes. Obe ekipi zasedata drugo mesto v svojih konferencah. S tremi goli razlike je naslednji tekmec Kraljev Philadelphia Flyers slavil pri Anaheimu, v dresu katerega je najstnik Leo Carlsson vknjižil svoj prvi hat-trick (trije goli). Z 18 leti in 319 dnevi je tako postal najmlajši član Anaheima s tem sodežkom.

Washington Capitals je na gostovanju pri New Jersey Devils zmagal s 4:2, končni rezultat je z zadetkom v prazen gol postavil Jevgenij Kuznjecov. Buffalo Sabres so doma tesno, s 3:2, premagali Minnesoto.

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v noči na nedeljo po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu pomerili s Philadelphia Flyers.

Liga NHL, 10. november:

Lestvica:

