Član Bostona aretiran po domnevnem družinskem sporu

Po besedah Boston Heralca je bil Lucic, ki je tudi kanadski reprezentant, v petek vpleten v "domnevni domači incident", Bruins pa so se na domnevno dogajanje odzvali z izjavo za javnost. "Boston Bruins so seznanjeni z incidentom, v katerega je bil v petek zvečer vpleten Milan Lucic. Milan je za nedoločen čas odsoten iz ekipe. Organizacija te zadeve jemlje zelo resno in bo sodelovala z družino Lucic, da bi zagotovila kakršno koli potrebno podporo. Trenutno te zadeve ne bomo več komentirali," so še zapisali pri Bostonu.

Po besedah WCVB so viri potrdili, da je bil Lucic aretiran v soboto zgodaj zjutraj v Bostonu zaradi "domačega incidenta" oziroma "družinskega spora".

35-letnik se je pred začetkom te sezone vrnil v Boston, kjer je igral že med leti 2007 in 2015.

