Končno dogovor, slovenski trio bo le dočakal prvenstvo

Na odločilnem sestanku vodstva lige DEL in klubov so se le dogovorili. Potem ko so zaradi prenizke finančne pomoči klubom in dekreta, da so tribune lahko zgolj 20-odstotno zasedene, večkrat prestavili začetek nemškega prvenstva, je vseh 14 klubov danes privolilo v ponujene pogoje in začetek tekmovanja 17. decembra. Novica je zagotovo razveselila tudi slovenske nosilce igre pri Fischtown Pinguins Bremerhaven Jana Urbasa, Miho Verliča in Žigo Jegliča.

Spremenjen format

Format tekmovanja bo zaradi poznega začetka nekoliko spremenjen. Klubi bodo redni del igrali v dveh "regionalnih" skupinah s po sedmimi udeleženci. Obeta pa se pester urnik. V rednem delu bodo ekipe v isti skupini med seboj igrale štirikrat (24 tekem), po dvakrat pa se bo vsaka srečala še z vsemi sedmimi iz druge skupine (14 tekem).

Prva štiri moštva vsake skupine si bodo zagotovila končnico. Četrtfinale bodo izvedli med moštvi znotraj iste skupine, v polfinalu pa se bodo križala.

Slovenski Bremerhaven je v skupini Sever, v kateri mu družbo delajo Eisbären Berlin, Düsseldorfer EG, Kölner Haie, Iserlohn Roosters, Krefeld Pinguine in Grizzlys Wolfsburg. Skupino Jug sestavljajo Augsburger Panther, ERC Ingolstadt, Adler Mannheim, Red Bull Munich, Nürnberg Ice Tigers, Straubing Tigers in Schwenninger Wild Wings.

Bremerhaven slovenske trojice se na prvenstvo pripravlja na pokalu Magenta, Žiga Jeglič je na dveh tekmah dosegel dva zadetka. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Osmerica se pripravlja na pokalu

Osem nemških prvoligašev se je med čakanjem na odločitev o usodi lige dogovorilo za igranje na pokalu MagentaSport Cup, ki jim služi kot dobra priprava na začetek lige DEL. Zmagovalec pokala naj bi bil znan 13. decembra, nekaj dni pred začetkom prvenstva. Bremerhaven je po dveh tekmah pri dveh zmagah.

