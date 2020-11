Končno konec osemmesečnega čakanja

Ena od redkih evropskih hokejskih lig, ki še ni odprla vrat, je nemška elitna liga DEL. Vzrok? Covid-19, posledično pomanjkanje državne pomoč, omejitev števila gledalcev v dvoranah ... Vse to je pod vprašaj postavilo začetek sezone nemškega prvenstva, v katerem še niso določili datuma uvodnega kroga. Po pisanju nemških medijev bo usoda novega tekmovalnega obdobja v ligi DEL jasna 19. novembra po novem sestanku klubov, se pa prvenstvo pred drugo polovico decembra zagotovo ne bo začelo.

Na tekme še pred odločitvijo o usodi DEL

Osem prvoligašev bo v prihodnjih dneh končno prekinilo tekmovalno sušo. Privolili so namreč v igranje v pokalu MagentaSport Cup, ki bo ob sponzorski pomoči nemškega Telekoma potekal med 11. novembrom in 13. decembrom.

Po osmih mesecih se bo v sredo v tekmovalni ritem končno lahko vrnila tudi slovenska kolonija pri Fischtown Pinguins: Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič. Prva dres kluba iz Bremerhavna nosita že četrto oziroma tretjo sezono, za Jegliča pa bo to prvo leto pri omenjenem klubu.

Odločitev o letošnji sezoni lige DEL bo padla 19. novembra, pred drugo polovico decembra se zagotovo ne bo začela. Bo pa osem moštev v sredo začelo pokal. Foto: Sportida

"Za njih me ne skrbi toliko. Gre za rutinirane igralce, ki bodo, ko se bodo vrnili v tekmovalni ritem, hitro 'notri'. Bolj ko si rutiniran, manj časa porabiš za prilagajanje," selektor slovenske reprezentance Matjaž Kopitar verjame, da kljub dolgemu obdobju brez tekem Slovenci ne bodo imeli težav.

Dobra priprava na nemško prvenstvo?

Predvideno je, da bo moštvo treh reprezentantov pokal v sredo odprlo doma, nasprotnik bo Krefeld.

Pokal se bo začel v dveh skupinah. V prvi so Krefeld Pinguine, Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg in Fischtown Pinguins Bremerhaven, v drugi pa Red Bull Munich, Adler Mannheim, Eisbären Berlin in Schwenninger Wild Wings. Moštva bodo najprej znotraj skupine igrala vsako z vsakim, doma in v gosteh. Po koncu skupinskega dela sledi polfinale (prvi iz ene skupine z drugim iz druge skupine in obratno), nato pa še finale, ki bo 12. ali 13. decembra.

Če bo novembrski sestanek uspešen, bo pokal MagentaSport Cup za klube dobra priprava na ligaško sezono.

Preberite še: