Začenja se "plačevanje koronskih dolgov": pestro bo

Novi koronavirus je močno zapletel tudi potek IceHL (nekdanje lige EBEL). Po številnih prestavitvah so pripravili nov spored, ekipe bodo tako do sredine decembra večinoma igrale tekme, ki bi jih morale že odkljukati. Če bo urnik zdržal, bo do 16. decembra zgolj en dan brez obračuna.

Vodstvo lige IceHL je po vseh zapletih zaradi covida-19 pripravilo nov načrt tekmovanja. Do danes bi morali odigrati 60 tekem, a so jih zgolj 35. S pozitivnimi testi so se soočili v praktično vseh moštvih, sprva so bile težave pri Bolzanu in Bratislavi, pozneje so se širile še drugod, dodobra do zdesetkale tudi ekipo Gradca, ki bo danes na prvi tekmi po dvotedenskem prisilnem ligaškem premoru pričakala Beljak.

Novi urnik IceHL predvideva, da bodo moštva v prihajajočem dobrem mesecu predvsem "odplačevala koronske dolgove". Na sporedu bodo namreč prestavljeni obračuni. Vodilni upajo, da ne bo več večjih težav s prestavljanjem. Če bo res tako, potem bo do 16. decembra zgolj en dan, ko na urniku ne bo niti ene tekme IceHL. Za vse ekipe bo to precej pestro obdobje, predvideno je na primer, da bodo Celovčani v 29 dneh odigrali 13 tekem.

Dunaj na vrhu

Na vrhu nepopolne lestvice (nekateri so odigrali zgolj pet tekem, nekateri devet) je Dunaj s sedmimi tekmami in 16 točkami. Gradec (Ken Ograjenšek, Adis Alagić) je z istim številom tekem in 14 točkami drugi, Celovec (Rok Tičar, Blaž Gregorc) z 12 četrti, Fehervar (Anže Kuralt) z 12 peti, Linz (Luka Gračnar) pa z devetimi tekmami in osmimi točki deveti.



