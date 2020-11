Slovenci so se vrnili razigrani, Jeglič ob debiju do prvenca

Jan Urbas in MIha Verlič sta po osmih mesecih odigrala prvo klubsko tekmo in poskrbela za drugi zadetek Bremerhavna, ki se je na koncu izkazal za zmagovitega.

Slovenski reprezentantni Miha Verlič, Žiga Jeglič in Jan Urbas so v sredo odigrali prvo tekmo po osmih mesecih in nemškemu prvoligašu Fischtown Pinguins izdatno pomagali do zmage s 3:1 nad Krefeldom. Jeglič in Verlič sta zadela, Urbas pa podal.