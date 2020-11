Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski branilec Matic Podlipnik in napadalec Eric Pance sta tudi uradno razrešila vprašanje klubske prihodnosti. Selita se v državo, v kateri Slovencev v hokeju nismo vajeni. Za sodelovanje sta se dogovorila z romunskim Gyergyói HK, ki igra v ligi Erste in romunskem prvenstvu.

V zadnjih letih standardni član reprezentančne obrambe Matic Podlipnik se je po igranju v najkakovostnejši češki ligi v sezoni 2018/19 v lanskem tekmovalnem obdobju preselil v prvo slovaško ligo. Do februarja je branil barve nekdanjega KHL-ovca Slovana iz Bratislave, nato pa se je preselil v drugo nemško ligo in za Landshut pred predčasnim koncem sezone odigral pet tekem.

Osemindvajsetletnik je vse do novembra čakal na novega delodajalca in ga našel v Romuniji. Oblekel bo dres Gyergyói HK, ki nastopa v ligi Erste (nekdanja MOL Liga). Ta združuje madžarske in romunske klube.

Tudi Eric Pance, ki je v sezoni 2018/19 nosil dres Jesenic, se seli v Romunijo. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič

Pance pozna ligo

Podlipnik bo imel pri novem kolektivu slovensko družbo, saj se v vzhodno Transilvanijo seli tudi napadalec Eric Pance. Devetindvajsetletnik je v zadnji sezoni igral za madžarski UTE Ujpest, ta je prav tako predstavnik lige Erste, tako da tekmovanje zanj ne bo neznanka.

Gyergyói HK je trenutno na sedmem mestu lige Erste (med desetimi klubi) in na prvem v romunskem prvenstvu.

Preberite še: