Olimpija naznanila novo podaljšanje pogodbe

Po podaljšanju sodelovanja HK SŽ Olimpija s kapetanom Alešem Mušičem so iz kluba sporočili, da bo zeleno-beli dres še naprej nosil tudi napadalec Anže Ropret. Tudi on se je z ljubljanskim klubom dogovoril za dvoletno podaljšanje pogodbe.

Pri Olimpiji so v četrtek naznanili novo podaljšanje pogodbe. Prihodnji dve sezoni bo v zmajevem gnezdu še naprej igral Anže Ropret, ki je večino kariere preživel prav pri Olimpiji, med letoma 2017 in 2019 pa se je v članski konkurenci preizkusil tudi na Madžarskem. Ljubljanskemu kolektivu se je priključil pred zadnjo predčasno končano sezono in z njimi osvojil pokalno lovoriko.

"Olimpija je zadnja leta zelo urejen klub in po tej poti tudi nadaljuje. Cilji kluba so vedno visoki, vodstvo pa ima velike načrte za prihodnost, zato z veseljem ostajam v klubu. Veseli me, da smo podaljšali sodelovanje in se že veselim nove sezone ter novih športnih uspehov," je za klubsko spletno stran povedal 30-letnik.

Ta je v zadnji sezoni za Olimpijo odigral 41 tekem Alpske lige in bil z 11 zadetki četrti strelec zmajev ter s 25 podajami drugi alpski asistent kluba. Na preostalih 15 srečanjih v sklopu državnega prvenstva, pokala Slovenije in celinskega pokala pa je v statistiko vpisal deset zadetkov in šest podaj.

