Jeseničani po novem trilerju v premierni finale Alpske lige!

Jeseničani so še tretjič premagali Ritten in si priigrali mesto v finalu Alpske lige. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po novi dramatični tekmi na Južnem Tirolskem po podaljšku premagali Ritten (5:4) in se s 3:1 v zmagah uvrstili v prvi finale Alpske lige. Finalno vstopnico si na Predarlskem lahko zagotovi tudi Asiago.

Železarji so polfinale proti Rittnu odprli z domačo zmago (2:1), nadaljevali z gostujočim porazom (2:3) in pa prepričljivo domačo četrtkovo zmago, ko so italijanskega tekmeca odpravili s 6:0.

Danes v Italiji so pred zadnjimi desetimi minutami rednega dela povedli s 4:1, nato pa so se domači vrnili, izenačili in izsilili podalšek. V 16. minuti tega je vendarle zadel finski napadalec železarjev Eetu Elo in poskrbel za prvi finale Alpske lige za Jesenice.

Strelci so v dvorani v Rittnu, severovzhodno od Bolzana, potrebovali tretjino za ogrevanje, nato pa sta Jaša Jenko (23.) in Eric Pance (33.) poskrbela za vodstvo gostov. Po začasnem znižanju je Luka Ulamec (35.) spet povišal na + 2.

Ko pa je v zadnjem delu Jesperi Viikila povišal na 4:1, je vse kazalo, da so jeseniški hokejisti prvi finalisti letošnje izvedbe tega tekmovanja. A Ritten je še enkrat zbral vse sile in med 55. in 60. minuto dosegel tri gole in si podaljšal upanje.

Izredno izenačen je bil tudi podaljšek in odločitev je padla šele v 76. minuti, ko je Eto zaključil akcijo, v kateri sta sodelovala tudi Pance in Miha Logar, poroča STA.

Zaključni plošček za finale ima tudi Asiago. Italijani so prvo tekmo dobili za zeleno mizo, saj Lustenau ni imel dovolj hokejistov za igro, na drugi tekmi so Avstrijci izenačili, na tretji pa je Asiago z zmago (4:2) v seriji znova povedel. Zvečer bodo igrali na Predarlskem.