Kdo bo korak bližje finalu?

Varovanci Nika Zupančiča, ki zaradi poškodb ne more računati na celotno zasedbo - na zadnji tekmi sta se že prej odsotnim Sašu Rajsarju, kapetanu Gašperju Glaviču in Nejcu Stojanu med gledalci pridružila še David Planko in Jaša Jenko, ki sta predčasno končala prvi polfinalni obračun -, so polfinale odprli s tesno domačo zmago z 2:1.

Na drugem srečanju na Južnem Tirolskem so povedli z 2:1, a se je Ritten vrnil, priredil preobrat in s tesno zmago (3:2) polfinalno serijo izenačil. V tej igrajo na tri zmage, tako da si bo zmagovalec dvoboja v dvorani Podmežakla priboril zaključni plošček za finale, ki ga bo lahko izkoristil v soboto v Italiji.

Tudi v drugem paru med Asiagom in Lustenauom je izenačeno. Prvi obračun so za zeleno mizo s 5:0 dobili Italijani, saj Lustenau ni imel zadostnega števila hokejistov za igro. Na drugem so Predarlci slavili s 5:3 in rezultat v zmagah izenačili.