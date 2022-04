Eni z jasno vlogo favorita, drugi že dosegli največji uspeh

Hokejisti HK Triglav Kranj bodo v soboto ob 20. uri gostitelji prve finalne tekme državnega prvenstva, na kateri jim bodo nasproti stali člani HK SŽ Olimpija. Ekipi bosta igrali na dve zmagi, favoriti iz Ljubljane so odločeni, da pokal dvignejo v torek, ko bodo igrali v Tivoliju. Olimpija se odpravlja po 25. naslov, 17. v samostojni državi, Triglavani pa so že z uvrstitvijo v finale dosegli največji uspeh v domačem prvenstvu.

Že po nastopih v rednem delu in razvrstitvi ekip v državnem prvenstvu je bilo jasno, da v tej sezoni ne bo tradicionalnega obračuna obeh najmočnejših slovenskih hokejskih zasedb v velikem finalu.

Branilci domačega naslova z Jesenic so redni del končali na prvem mestu, Ljubljančani, ki so, z izjemo obračunov z večnim tekmecem, igrali z mlado zasedbo, pa so bili šele četrti.

Olimpija v finalu pred finalom zanesljivo prek Jesenic

Zmaji in železarji so se tako srečali že v polfinalu, v katerem so igrali po sistemu boljši z dveh tekem. Na prvem srečanju finala pred finalom je Olimpija zmagala s 3:0, na drugem prav tako ni prejela gola, slavila je s 5:0, in napredovala brez prejetega gola s skupnim seštevkom 8:0.

Olimpija je v finalu pred finalom izločila branilce naslova, večne tekmece z Jesenic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kranjčani so se veselili v Zalogu

Tak razplet je priložnost za preboj v finale ponudil drugim moštvom. V drugem polfinalnem obračunu sta si tako nasproti stala druga ekipe rednega dela HK Slavija Junior in tretji HK Triglav Kranj. Hokejska zveza Slovenije je zaradi okužb spreminjala urnik in tudi sistem končnice. Založani in Kranjčani so tako v polfinalu odigrali zgolj eno srečanje.

Na tem je prevladovala zaloška zasedba, a je med vratnicama Kranja blestel nekdanji zmaj Tomaž Trelc, ki je na koncu zbral 41 obramb. Klonil je le enkrat, ko ga je premagal Jan Pušenjak, na drugi strani pa je mrežo Slavije dvakrat zatresel Žan Zupan, kar je bilo dovolj za premierni finale Triglava v domačem prvenstvu.

Olimpija po 25. zvezdico, 17. naslov v samostojni državi Gorazd Drinovec se zaveda jasne vloge favorita Olimpije, a je odločen, da njegovo moštvo zmajem oteži delo. Foto: HK Triglav Kranj

Zaradi boljše uvrstitve v rednem delu tekmovanja bodo Kranjčani gostitelji prve tekme finala, v katerem bodo igrali na dve zmagi. Izraziti favorit je Olimpija, presenetljivo bi bilo, če bi se serija podaljšala na tri tekme, a motivirani Kranjčani so odločeni, da zeleno-belim otežijo delo.

"Zavedamo se, da je Olimpija velik favorit v finalu, saj gre za popolnoma profesionalno moštvo, ki je uspešno nastopalo v ligi ICEHL. Mi se bomo taktično pripravili in v finalu igrali po najboljših močeh. Fantje so izredno motivirani, zato verjamemo v dober rezultat," je v klubski mikrofon dejal trener Kranjčanov Gorazd Drinovec.

V Ljubljani so odločeni, da lovoriko v torek dvignejo na domačem ledu (tekma v Tivoliju se bo začela ob 18. uri). "Vabljeni na zadnjo tekmo, ki bo v torek proti Triglavu. Poskušajmo skupaj dvigniti pokal," pravi kapetan Olimpije Žiga Pance. Ne glede na razplet bo to zadnja domača tekma Olimpije v sezoni. Morebitna tretja tekma je predvidena 7. aprila (v Kranju).

Fotografija zadnjega veselja Olimpije ob naslovu državnega prvaka - april 2019 Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V samostojni Sloveniji so se naslova državnega prvaka veselili le hokejisti Jesenic in Olimpije (različni pravni subjekti). Železarji so bili v zadnjih 30 letih 13-krat prvaki, skupno pa 36-krat. Ljubljančani so se v samostojni državi 16-krat veselili naslova, skupaj pa 24-krat. Zadnjič v sezoni 2018/19, sezono zatem tekmovanja zaradi pandemije covid-19 niso dokončali, lani pa so slavili Jeseničani.

Triglavane po DP čaka še en finale

Za Olimpijo bo po finalu konec sezone, v kateri je v ligi IceHL spisala lepo zgodbo in se prebila vse do četrtfinala, v katerem jo je po hudem boju in sedmih tekmah izločil Beljak. Triglavane pa nato čaka še en finale, in sicer finale lige IHL, v katerem bodo v ponovitvi lanskega finala naslov branili proti HK Slavija Junior.

Državno prvenstvo, finale* Sobota, 2. april

20.00 HK Triglav Kranj - HK SŽ Olimpija Torek, 5. april

18.00 HK SŽ Olimpija - HK Triglav Kranj *Igrajo na dve zmagi; morebitna tretja tekma bo v četrtek, 7. aprila, v Kranju.