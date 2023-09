V Kopru bodo ta konec tedna padali rekordi

Luka Potočar in Janja Garnbret nestrpno pričakujeta tekmo pred domačimi navijači. Lani si je tekmo svetovnega pokala v težavnosti v Kopru ogledalo kar 10.000 navijačev, slovenski plezalci in plezalke si želijo, da bi se scenarij ponovil tudi letos. Kvalifikacije in polfinale bosta na sporedu v petek, 8. septembra, finale pa dan pozneje, v soboto, 9. septembra.

Koper bo v petek in soboto, 8. in 9. septembra, gostitelj tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Na startni listi je kar 140 tekmovalk in tekmovalcev, kar je rekordna udeležba na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji, med njimi je tudi 21 Slovencev, na čelu s prvo zvezdnico tega športa Janjo Garnbret, ki bo poskušala streti odpor japonske plezalke Ai Mori, ki je v Kopru zmagala lani, in lanskim zmagovalcem Luko Potočarjem.

Na novinarski konferenci so svoje načrte predstavili Sara Čopar, Luka Potočar, Janja Garnbret, Vita Lukan in Mia Krampl. Foto: Grega Valančič

Tekmovanje bo potekalo na zunanji plezalni steni Plezalnega centra Koper – Plus climbing, ki so jo tekmovalci premierno preizkusili lani, ko se je tekma svetovnega pokala v težavnosti iz Kranja (dvorana Zlato polje in tamkajšnja stena nista več ustrezali zahtevam Mednarodne zveze za športno plezanje) preselila na Obalo.

Lani si je krstno tekmo v Kopru ogledalo kar deset tisoč navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za vstopnice zanimanje tudi med tujci

Dvodnevno tekmovanje si je lani ogledalo kar deset tisoč navijačev, organizatorji in plezalci si seveda želijo, da bi bilo podobno vzdušje tudi letos. Do zdaj je bilo prodanih okoli 2.500 vstopnic in so še na voljo. Zanimivo je, da so kupci kart iz kar 29 držav, tudi iz nekaterih zelo oddaljenih, kot na primer iz Avstralije, Ugande, Cipra, Japonske in ZDA.

Dogajanje se bo s kvalifikacijami začelo v petek, 8. septembra, ob 9. uri in bo po besedah vodje športnega dela tekme svetovnega pokala pri Planinski zvezi Slovenije Tomota Česna trajalo okoli šest ur. Isti večer ob 20. uri sledi polfinale, v soboto pa se bodo ob 20. uri pomerili še finalisti.

Tomo Česen Foto: Grega Valančič

Rekordna startna lista

Česen je na današnji novinarski konferenci na koprski Bonifiki povedal, da se je na tekmo prijavilo kar 140 tekmovalcev, kar je rekordna udeležba na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Na startni listi je 69 tekmovalcev in 71 tekmovalk iz 32 držav. Pričakovano jih bo največ iz Slovenije, kar 21, s prvo zvezdnico športnega plezanja, aktualno svetovno prvakinjo v balvanih in kombinaciji ter podprvakinjo v težavnosti Janjo Garnbret, ki si pred domačo publiko želi zmage. Če ji to uspe, bo to že njena 41. zmaga v svetovnem pokalu.

Foto: Grega Valančič

Slovenska reprezentanca v Kopru: Moški (9): Milan Preskar, Martin Bergant, Zan Lovenjak Sudar, Gorazd Jurekovič, Anže Peharc, Gregor Vezonik, Timotej Romšak, Lovro Črep in lanski zmagovalec Luka Potočar. Ženske (12): Zala Mlakar Starič, Julija Kruder, Rosa Rekar, Katja Debevec, Lana Skušek, Lučka Rakovec, Mia Krampl, Vita Lukan, Lucija Tarkuš in Janja Garnbret. Na tekmi v Kopru bosta nastopili tudi Jennifer Eucharia Buckley in Sara Čopar, ki sta se z mladinskega svetovnega prvenstva v Seulu vrnili z odličji. Buckleyjeva s srebrom s tekme v balvanih v kategoriji do 18 let, Čoparjeva pa z zlatom v težavnosti in srebrom na balvanih v kategoriji do 20 let.

Sara Čopar, aktualna mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in podprvakinja v balvanih, težko čaka na domačo tekmo. Lanske se zaradi težav s prevozom s svetovnega prvenstva v Dallasu v ZDA ni mogla udeležiti. Foto: Grega Valančič

Trener slovenske reprezentance Luka Fonda ocenjuje, da je slovenska reprezentanca dobro pripravljena. "V slovenski ekipi je kar 21 tekmovalcev in kar nas še posebej veseli, je to, da je med njimi tudi sedem tekmovalcev iz mladinskih vrst," se je smejalo Fondi, ki je navdušen ob dejstvu, da se je lanska krstna izvedba tekme v Kopru izkazala kot zadetek v polno.

"Gre za eno najboljših tekem v svetovnem pokalu, za lansko izvedbo so nam vodje ekip dali oceno deset od deset," je povedal. Glede ciljev na domači tekmi pa: "Finale je seveda vedno dobrodošel, upam, da bo domača tekma našim plezalkam in plezalcem dala nekaj več v mišice in v glavo," se je pošalil Fonda.

Proračun tekmovanja znaša 250 tisoč evrov, organizatorji so ga po besedah organizacijskega vodje tekme svetovnega pokala v Kopru Mateja Planka pokrili s pomočjo pokroviteljev in podpore koprske občine in PZS.

Matej Planko je organizacijski vodja tekme svetovnega pokala v Kopru. Foto: Grega Valančič

Sezone še ni konec



Preizkušnja v težavnosti bo predzadnja v letošnji sezoni. Po Kopru sledi samo še tekma v Wujiangu na Kitajskem (22.–24. september), Laval v Franciji pa bo od 26. do 29. oktobra gostil evropske olimpijske kvalifikacije, kjer si bo (samo) zmagovalec oz. zmagovalka zagotovil nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Slovenija ima na voljo še eno mesto v ženski konkurenci (Garnbretova si je nastop zagotovila že na svetovnem prvenstvu v Bernu) in obe v moški.

