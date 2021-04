"Vedno se najdejo napake. Jaz vedno najdem nekaj, kar me zmoti," v šali, pa hkrati tudi povsem resno odgovarja Roman Krajnik, trener športne plezalke Janje Garnbret, ki je suvereno, z zmago, začela novo sezono svetovnega pokala v športnem plezanju. Zakaj 22-letna Korošica že vrsto let kroji svetovni vrh, kdaj si bomo lahko ogledali film o njeni poti na olimpijske igre in zakaj bodoča olimpijka še vedno ni dočakala cepljenja proti novemu koronavirusu?

Trenerji skupaj s športniki običajno analizirajo tekme, izluščijo napake in se na njih učijo. Kaj se je sploh še mogoče naučiti iz tekem Janje Garnbret, ki je na primer na prvi tekmi sezone v Meiringenu zlahka osvojila vrhove vseh balvanski smeri, zanje pa potrebovala največ dva poskusa?

Vedno se najdejo napake, jaz vedno najdem nekaj, kar me zmoti (smeh, op. p.). Njen nastop, vsaj kar se naju tiče, še vseeno ni bil popoln. V finalu treh balvanov ni splezala v prvem poskusu … Najin skriti cilj je bil in je, da v letošnji sezoni vse balvane "zleze" v prvem poskusu.

"Najin skriti cilj je bil in je, da Janja v letošnji sezoni vse balvane "zleze" v prvem poskusu." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pred tekmo so vsi precej govorili o talentu mlade Francozinje (16-letne Oriane Bertone, ki je tekmo končala na odličnem 2. mestu, op. a.), ki je trenutno nedvomno eden od največjih talentov v svetu plezanja, tako da sem skoraj dobil občutek, da bo kar zmagovala. No, v praksi se je izkazalo, da je Janja še vedno dve ali tri stopničke nad vsemi.

Posnetek finala na balvanih v Meiringenu:

Kako sta sploh ocenila, kakšna je raven njene pripravljenosti? Na balvanski tekmi svetovnega pokala je nazadnje nastopila junija 2019, potem ko je vso balvansko sezono sklenila brez enega samega poraza. Kako športnik v panogi, kjer štoparica ni ključno merilo, ve, kako je pripravljen, če nima nobene neposredne primerjave z mednarodno konkurenco?

Preprosto veš, kaj si plezal lani in kaj zmoreš zdaj. Razlika je očitna, tako da ne moreš reči drugega, kot da si dobro pripravljen. Že zadnje tri mesece se mi je zdelo, da je Janja bistveno bolje pripravljena, kot je bila kadarkoli prej. Seveda so bili vmes tudi slabi trenutki, a se je uspešno sestavila nazaj.

V finalu prve tekme balvanske sezone svetovnega pokala so nastopile kar tri Slovenke. Poleg Garnbretove, ki je zmagala, še Vita Lukan in Katja Debevec, ki sta se uvrstili na 5. oziroma 6. mesto. Foto: Luka Fonda

Imela je ogromno obveznosti, še posebej zadnji teden pred državnim prvenstvom, ko je imela novinarsko konferenco, fotografiranja, tri dni snemanja za svoj film … Naporno. Pa zraven še ves trening, tako da je bila tekma za DP kar nekako posiljena, a tudi iz tega smo se nekaj naučili.

Za kakšen film gre? Kje in kdaj ga bomo lahko gledali?

Gre za dokumentarni film o Janji in njeni poti do olimpijskih iger. Film snema Adidas, na ogled pa bo januarja prihodnje leto, in sicer na Netflixu. Mislim, da bo kar zelo zanimiva zadeva.

Če se vrneva k uvodni tekmi sezone .... Za kateri balvan v finalu se vam je zdelo, da bo Janji predstavljal največji izziv?

Na zadnjem balvanu je bila dodana tudi prvina, ki je sicer v športnem plezanju ne vidimo pogosto. Foto: zajem zaslona Zadnji, s tako imenovanim crackom ali "poko" po slovensko. Podoben balvan so že predlani postavili na moškem finalu v Meiringenu in edini, ki ga je splezal, je bil Adam Ondra, predvsem zato, ker je take stvari plezal že v skali in je tega vajen, medtem ko preostali športni plezalci te prvine praviloma ne trenirajo in je povsem neskladna z našim športom.

S tekmovalnim plezanjem nima nobene zveze in malo me moti, da jo poskušajo podtakniti na tekme, ampak okej, tako je.

Gre za posebno tehniko, ki je midva z Janjo še nikoli nisva trenirala, zato me je zanimalo, kako se bo znašla.

Smer je bila postavljena tako, da se od daleč ni dobro videlo, kakšne so tvorine, ampak ko je vstopila v smer, sem videl, da ne bo imela prav nobenih težav.

Prej ste omenili nadarjeno Francozinjo Bertonejevo … Je dobra tudi v težavnostnem plezanju?

Edina, ki je v finalu prve tekme nove sezone osvojila vse štiri vrhove. Foto: Guliverimage Ko sem jo pred leti opazoval v Innsbrucku in sem jo videl plezati na "štriku" (na steni za težavnost, op. a.), sem si rekel: Vau. Mislim, da sem s tem povedal vse (smeh, op. a.).

Dekle je bilo takrat staro komaj 13, 14 let … In že takrat sem rekel, da bi njena pot lahko bila še kako zanimiva.

Kandidatka za olimpijske igre v Parizu?

Nedvomno, pri njej je vse usmerjeno v Pariz.

Bi Janja tudi balvanske smeri, postavljene za moške, preplezala s takšno lahkoto?

Verjamem, da je v tem trenutku tega sposobna, kar zadeva težavnost, ne bi smela biti težava. Tudi na treningih na Verdu trenira večino časa z moškimi in pogosto spleza kaj, kar oni ne morejo. Je pa to vprašanje, ki zanima številne, moram pa priznati, da me moti, saj Janja ni moški in ne pleza moških smeri.

Kako bi čim bolj laično pojasnili, zakaj Janja tako izstopa od konkurence?

Zakaj je tako dobra? Najprej zato, ker res trdo trenira in je stoodstotna v svoji službi. Povsem je fokusirana in naredi vse za to, da bi ji uspelo.

Pripravljena se je učiti in odpravljati napake oziroma pomanjkljivosti. Izjemno hitro se uči. Mislim, da je razlog za njen uspeh skupek vsega naštetega vključno z njenim talentom.

Poleg tega ima pri balvanih to prednost, ki je marsikatero dekle nima, in to je, da si preprosto upa. Ne ustraši se nobenega dinamičnega giba. To lastnost ima že od mladih nog. Marsikatero dekle ovira in omejuje ravno ta strah.

Kaj pa psiha? Je vajena tudi trenutkov, ko vse ne gre po načrtih? Se pripravljata tudi na take scenarije?

Absolutno in tudi do zdaj je že marsikatero tekmo osvojila na način, ko ji na začetku ni steklo, a je verjela do zadnjega in šele čisto na koncu potegnila zmagovito potezo. Se spravila k sebi in dosegla to, kar je želela. Oba pa veva, da se to zgodi samo takrat, ko nisi stoodstotno prepričan o tem, kar počneš.

Zadnje leto v treninge vključujeta tudi obiske centra za rehabilitacijo. Kako pomembno je to za Janjino pripravo?

Izjemno pomembno. Sam s fizioterapevtom Matejem Bombačem sodelujem že vrsto let, Janja pa od lani.

Ukvarjamo se s fizično pripravo in preventivo, letos pa smo temu dodali še fizični trening za hitrost. Ti treningi se mi zdijo zelo pomembni oziroma, takole bom dejal, z Matejem se zelo dopolnjujeva. Kar naredi on, meni omogoča, da grem na steni lahko do maksimuma, kar pa je izjemno pomembno, ker vem, da ne more priti do poškodbe.

Preprosto si treninga vrhunskega plezalca ne predstavljam več brez take dopolnitve in to bom zahteval kar od vseh svojih plezalcev.

Foto: @Zweimashots

Kakšen je Janjin tekmovalni načrt do olimpijskih iger?

Zamislila sva si, da bi se udeležila približno ene tekme na mesec. To pomeni, bo konec maja nastopila na drugi tekmi v Salt Lake Cityju v ZDA, ko bo tam na sporedu tekma v balvanih in hitrosti, tako da preizkusi še to disciplino.

Konec junija jo čaka še Innsbruck, kjer bosta tekmi v balvanih in težavnosti, in nato še v začetku julija v Villarsu v Švici, kjer bosta na sporedu hitrost in težavnost. Potem pa bo počasi že čas za pot na Japonsko in olimpijske igre. Če bo vse po sreči, bo 20. julija že na poti na prizorišče iger.

Boste tudi vi odpotovali z njo?

Da, tak je načrt. Da se iger udeležimo midva z Anžetom Štremfljem, trenerjem Mie Krampl, in selektor Gorazd Hren. Je pa to še pod vprašajem, saj je število spremljevalcev zelo omejeno.

V začetku leta 2022 bodo na Netflixu zavrteli dokumentarni film o Janji Garnbret.

Kako je s cepljenjem? Je Janja že opravila cepljenje proti novemu koronavirusu?

Ne. Imela je sicer možnost, da se cepi prek Slovenske vojske, kjer je zaposlena, a sva se odločila, da to prestaviva, saj je bilo cepljenje načrtovano tik pred tekmo, poleg tega so nam na OKS zagotovili, da bomo cepljenje opravili takoj po tekmi v Meiringenu.

Zdaj s tem seveda ne bo nič, saj je cepivo, s katerim so jih želeli cepiti v karanteni. Ne vemo, kaj bo. Načrt je bil, da se to zgodi ta teden, da je dovolj časa … Ne vem, kaj naj rečem. Ko bo, bo. Če bo, bo. Če ne bo, ne bo, imam pa občutek, da bo za tiste, ki ne bodo cepljeni, pot na olimpijske igre precejšnja težava.

Z Janjo sva že v začetku leta nameravala odpotovati na Japonsko, na trening, pa to ni bilo mogoče. Poskušali smo na vseh straneh, od veleposlaništva, našega olimpijskega odbora, japonskega odbora prek organizatorja olimpijskih iger, imela sva celo pisno vabilo japonske olimpijke Miho Nonaka, ki je želela trenirati z Janjo, pa ni šlo.

Japonci so dobesedno zaprli državo, medtem ko se tam življenje nadaljuje precej normalno. Ne vem, morda so storili celo prav. Pametno, da zapreš državo za tujce, če že karkoli zapiraš.

