Z Dončićem na istem seznamu

V Meiringenu v Švici se danes s kvalifikacijami začenja nova, težko pričakovana sezona v balvanskem plezanju, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa lani v celoti odpadla. Z visokimi načrti in željo po primerjavi je v deželo luknjastega sira in čokolade v družbi še 12 slovenskih plezalcev in plezalk odpotovala tudi prva dama športnega plezanja Janja Garnbret, ki ima za seboj vse prej kot monotono leto.

Njen tekmovalni post ima že dolgo brano. Janja Garnbret je na mednarodnem prizorišču nazadnje tekmovala avgusta lani, ko je v Brianconu v Franciji nastopila na tekmi v težavnostnem plezanju, kar je bila sploh edina tekma za športne plezalce v lanski sezoni. Tekmo je končala za čudežno Italijanko Lauro Rogora na drugem mestu.

Popolna balvanska sezona 2019

Še dlje, v avgust 2019, seže njen zadnji nastop na balvanski tekmi. 21. avgusta 2019 je v Hačiodžiju na Japonskem ubranila svoj naslov svetovne prvakinje v balvanih, še prej, osmega junija pa je v ameriškem Vailu s šesto zaporedno zmago na šestih tekmah balvansko sezono sklenila brez enega samega poraza, kar pred tem ni uspelo še nikomur.

Na balvanski tekmi (če odštejemo tekmo za državno prvenstvo) je nazadnje nastopila 21. avgusta 2019, ko je v Hačiodžiju na Japonskem ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju. Foto: Red Bull Content Pool

Edina balvanska tekma, kjer je večkratna svetova prvakinja nastopila v zadnjih 22 mesecih, je bilo državno prvenstvo konec marca v Log-Dragomeru, kjer je Korošica postala državna prvakinja. A ne povsem zlahka, kar je takrat pripisala napornemu urniku v dneh pred tekmo.

Na prizorišče v deželo luknjastega sira in čokolade odhaja odlično razpoložena, z novim modnim dodatkom – pramenom rdečih las, ki še dodatno poudarja njeno ognjevitost, ki v plezalnih smereh pride še dodatno do izraza.

Njeni cilji na uvodni tekmi sezone niso nobena skrivnost. Zmagati in potrditi odlično pripravljenost, ki jo kaže na treningu pri trenerju Romanu Krajniku. Pred prvim balvanskim testom v močni konkurenci ne čuti pritiska, saj je kljub mladosti na tekmovališčih že prava veteranka, jo pa zanima, kam sodi v primerjavi z mednarodno konkurenco.

Na prvo tekmo sezone je odpotovalo 13 slovenskih plezalcev in plezalk. Foto: Grega Valančič/Sportida

V balvanski ogenj 13 slovenskih želez



Slovenska reprezentanca se je na uvod sezone v sredo podala z avtobusom. Slovenske barve bo zastopalo 13 plezalcev.



Poleg Garnbretove še Mia Krampl, Lučka Rakovec, Vita Lukan, Katja Debevec, Julija Kruder in Lucija Tarkuš, v moški konkurenci pa evropski prvak na balvanih in zmagovalec Meiringena 2018 Jernej Kruder, Anže Peharc, Gregor Vezonik, Domen Škofic, Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar.



Tekmovalce spremljajo selektor Gorazd Hren in pomočnika trenerja Luka Fonda in Domen Švab ter nepogrešljivi fizioterapevt Peter Hribar.

Kaj imata skupnega Luka Dončić in Janja Garnbret? Ne samo da sta rojena istega leta in da sta med najboljšimi na svojem športnem področju, oba sta uvrščena tudi na seznam 100 vzhajajočih vplivnežev oz. vodij leta 2021, ki so ga pripravili pri ameriški reviji Time. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z Dončićem na istem seznamu

22-letna Korošica, ki so jo februarja letos pri ameriški reviji Time skupaj z vrstnikom Luko Dončićem uvrstili na seznam 100 vzhajajočih vplivnežev oz. vodij leta 2021 Time 100 Next, se bo v letošnji sezoni udeležila le peščice tekem.

Poleg Meiringena jo bomo konec junija (23. do 26. junij) bržkone videli še na tekmi v balvanih in težavnosti v Innsbrucku, nemara še v Villarsu v Švici v začetku julija (od prvega do tretjega julija), potem pa bo že čas za odhod v Deželo vzhajajočega sonca. Kvalifikacije in finale v športnem plezanju bodo na sporedu med tretjim in šestim avgustom.

"Spet sem taka, kot se poznam"

Foto: Vid Ponikvar Po eni najbolj nenavadnih sezon v njeni športni karieri, na kateri je ostala brez tekem in nenehnih potovanj po vsem svetu, razšla pa se je tudi s svojim partnerjem Domnom Škoficem, je spet motivirana tako kot nekoč.

"Zdaj sem spet taka, kot se poznam," je sporočila na zadnjem medijskem druženju pred uvodom v novo sezono, ki poleg olimpijskih iger, ki bodo nedvomno vrhunec leta, prinaša se septembsrko svetovno prvenstvo v Moskvi (od 15. do 22. 9. 2021), še prej pa jo čaka tekma v težavnosti, ki jo bo po letu premora spet gostila Slovenija (4. in 5. 9. 2021).

"Tekme sem pogrešala predvsem zato, ker sem tam lahko tisto, kar sem, kjer se lahko pokažem v pravi luči, pogrešam vzdušje na tekmah.

Sem pa po drugi strani kar lepo sledila načrtu, ki sva si ga s trenerjem zastavila, in se pripravljala, kot da olimpijskih iger sploh ne bi odpovedali," je povedala.

Šest treningov tedensko

Trenira šestkrat tedensko, po tri dni zapored z dnevom premora, treningom pa priključuje tudi obiske Rehabo centra, kjer se posveča preventivnim vajam, ki jo bodo obvarovale pred poškodbami, izvaja pa tudi vaje za moč in eksplozivnost, ki ji bodo pomagale pri hitrostnem plezanju.

Glede na to, da jo na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bo športno plezanje sploh prvič del olimpijskega programa, čaka kombinacija vseh treh plezalnih disciplin, tudi do še pred nekaj let za Slovence povsem tuje hitrostno plezanje, je prav tej posvetila največ pozornosti.

Preskok v hitrosti

O svojem osebnem rekordu na glas ne želi preveč razpredati, nekaj skrivnosti naj vendarle ostane za tekmice, je pa zelo zadovoljna s svojim napredkom. Želi se približati času 7,9 sekunde. Mimogrede, ko je začela s treningi je 15-metrsko steno z rahlim naklonom in vedno enako razporeditvijo oprimkov, je bil njen osebni rekord 10.1 sekunde.

Največji preskok je naredila v hitrostnem plezanju, kjer je močno izboljšala svoj osebni rekord. O trenutnih časih nerada govori, se pa želi spustiti pod mejo osmih sekund. Foto: Sportida

Poleg trenerja Krajnika ji pri piljenju t. i. speeda pomaga še indonezijski strokovnjak, ki je specialist prav za to, Slovencem najmanj ljubo in najbolj neznano disciplino.