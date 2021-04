Slovenki iz nagrajene zgodbe slovitega ameriškega časnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mia Krampl in Lučka Rakovec pred začetkom balvanske sezone v športnem plezanju

V petek se s kvalifikacijami začenja nova sezona svetovnega pokala v balvanskem plezanju. V Meiringenu v Švici bosta nastopili tudi Mia Krampl in Lučka Rakovec, ki sta bili lani navdih za nagrajeno zgodbo v ameriškem časopisu The New York Times.

V petek, 16. aprila 2021, se s kvalifikacijami začenja nova sezona svetovnega pokala v balvanskem plezanju. V Meiringenu v Švici bosta nastopili tudi Mia Krampl in Lučka Rakovec, ki sta bili lani navdih za nagrajeno zgodbo v ameriškem časopisu The New York Times. Od njunega zadnjega neposrednega obračuna v Touolusu v Franciji za še zadnjo slovensko žensko olimpijsko kvoto, je minilo natanko 500 dni.

Športni plezalci in plezalke bodo v petek, 16. aprila, po kar 22 mesecih čakanja končno dočakali mednarodno tekmo v balvanskem plezanju. S preizkušnjo v Meiringenu v Švici se bo začela nova sezona svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo vrhunec doživelo poleti v Tokiu, ko bo športno plezanje prvič del olimpijskega programa.

Slovenska odprava, ki je danes proti deželi luknjastega sira in čokolade odpotovala z avtobusom, šteje 13 tekmovalcev. Med njimi je tudi prvo ime športnega plezanja Janja Garnbret, ki je zadnjo balvansko sezono (2019) sklenila brez enega samega poraza.

Od njene zadnje balvanske tekme za svetovni pokal (8. junija 2019 v ameriškem Vailu) je minilo že 679 dni.

Slovenska postava za Meiringen: V ženski konkurenci bodo nastopile: Janja Garnbret, Katja Debevec, Mia Krampl, Vita Lukan, Julija Kruder, Lučka Rakovec in Lucija Tarkuš. V moški konkurenci se bodo pomerili: Anže Peharc, Jernej Kruder, Žan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik, Domen Škofic in Matic Kotar.

Še daljši je balvanski post za Mio Krampl in Lučko Rakovec, varovanki trenerja Anžeta Štremflja, ki sta tekmo v Vailu takrat zaradi šolskih obveznosti izpustili. Na balvanski tekmi za svetovni pokal sta nazadnje nastopili maja 2019 v Munchnu, kjer je Kramplova s 3. mestom dosegla svoj največji uspeh na balvanski steni, Rakovčeva pa je tekmo končala na odličnem 8. mestu.

Obe sta v mednarodni tekmovalni "ring" nazadnje stopili 1. decembra 2019, ko sta se na kvalifikacijski tekmi v Touolusu v Franciji "udarili" za edino preostalo žensko olimpijsko vozovnico za Slovenijo. V infarktni končnici kombinacijske tekme je Kramplovi pripadlo tretje mesto in s tem tudi tako želena olimpijska vozovnica, medtem ko je Rakovčeva zasedla mesto za njo in žal ostala praznih rok.

Zgodba o prijateljstvu in rivalstvu tudi v ameriškem časniku

Foto: zajem zaslona Njun neposredni "spopad" za zadnjo slovensko kvoto je požel veliko pozornosti javnosti, še posebej zato, ker je šlo za 'olimpijski biti ali ne biti' med dvema prijateljicama.

V zgodbi za The New York Times ga je odlično ubesedil ameriški plezalec in pisec Ari Schneider, za fotografije, posnete v njuni matični plezalni dvorani FA v Kranju, pa je poskrbel slovenski fotograf Ciril Jazbec.

Schneider je za svoj prispevek o slovenskem plezalnem dvojcu prejel celo nagrado Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) v kategoriji mladih novinarjev, na objavo pa sta kakopak ponosni tudi glavni akterki.

"Ja, noro, zdaj se vedno, ko v kakšnem filmu zasledim omembno New York Timesa, spomnim na to," se je na zadnjem novinarskem druženju pred začetkom sezone ob omembi nagrade smejalo Rakovčevi.

Rakovčeva računa na težavnostni del sezone

Devetnajstletnica iz Ljubljane lani ni tekmovala, je pa koronsko leto izkoristila za opravljanje mature in odpravljanje šibkih točk na področju plezanja.

Čeprav na jakostni lestvici v balvanskem plezanju zaseda visoko sedmo mesto (in četrto v težavnosti), za prvi, balvanski del sezone ne goji posebno visokih ambicij.

"Balvane sem vzljubila in jih rada treniram, ker so zabavni, imam pa višje cilje v težavnosti. Želim izboljšati dosežke prejšnje sezone, seveda pa najprej upam, da nam bo sezono uspelo izpeljati kar se da normalno," si želi Rakovčeva, ki je letos naredila še en pomemben korak - in sicer tistega čez prag fakultete. Odločila se je za študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

V novi sezoni namerava tekmovati v balvanih in težavnosti, medtem ko je hitrostno plezanje samo še spomin. "Moj zadnji 'speed run' je bil v Toulouseu, od takrat se te stene nisem niti dotaknila," priznava Rakovčeva.

Hitrostno plezanje za neolimpijce le še spomin?

Na podoben način razmišljajo številni plezalci, ki so se treningov hitrostnega plezanja lotili samo zaradi zahtev olimpijskega formata. Na olimpijskih igrah v Tokiu bo športno plezanje na sporedu le kot kombinacija vseh treh plezalnih disciplin – torej težavnosti, balvanov in hitrosti – medtem ko bo na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, kamor se želi uvrstiti tudi Rakovčeva, hitrost ločena disciplina, balvani in težavnostno plezanje pa bodo na sporedu kot kombinacija.

Kramplova ne pomni, kdaj je tako dolgo trenirala brez dokazovanja na tekmah

Tudi 20-letna Kramplova komaj čaka, da se tekmovalno kolesje spet zavrti.

Kanček tekmovalnega adrenalina je sicer lahko začutila konec marca na balvanski tekmi za državno prvenstvo v Logu-Dragomer, kjer je zaostala le za državno prvakinjo Janjo Garnbret in podprvakinjo Katjo Debevec (morda se jo spomnite po dekliškem priimku Kadić), a ne gre za enako raven stresa, kot ga prinaša tekma svetovnega pokala.

"Ne vem, kdaj sem nazadnje toliko časa samo trenirala, ne da bi tekmovala. Še vedno enkrat na teden treniram hitrost, medtem ko so ostali treningi posvečeni vzdržljivosti. Prvotni načrt je bil čim dlje časa trenirati balvane, a sva se zaradi poškodbe kolena s trenerjem odločila, da prej začnem s treningom dolgih smeri, saj so manj agresivne za koleno in tako lahko nemoteno treniram. Zaradi olimpijskih iger si nočem nalagati dodatnih pritiskov," pravi Kramplova, ki je še ena izmed tistih, ki so znali poiskati pozitivne plati življenja v karanteni.

Karantena je plus za družinsko življenje

"Veliko časa sem preživela s svojo družino. K sreči se doma res dobro razumemo, za kar sem zelo hvaležna," pravi.

Dodaten plus ekstra časa, ki ga je dobila na račun prestavljenih olimpijskih iger, je našla v odpravljanju šibkih točk. Precej je izboljšala tudi čas na hitrostni steni.

V steni za hitrostno plezanje vse hitrejša

"Februarja sem prvič plezala pod deset sekund, kar se sicer ne sliši nič posebenga, a zame je to kar velik napredek (z 12 sekund) in upam, da mi rezultat uspe še izboljšati. Pri piljenju te discipline mi je poleg mojega trenerja Anžeta pomagal tudi strokovnjak iz Poljske," je zadovoljna Kramplova, ki v prostem času že tretjo sezono znanje mlajšim predaja kot trenerka.

Glede manka na področju primerjave s konkurenco pravi, da imajo srečo, saj je v slovenski reprezentanci toliko dobrih deklet, da že na reprezentančnih treningih hitro vidijo, kam sodijo, a se hkrati zaveda, da bo šele prva mednarodna tekma dala prave odgovore. "Komaj čakam, da se začne. Tremo sicer čutim, a imam kar srečo, da nisem preveč nervozen človek, ampak sem živčna ravno toliko, da je prav."

Odgovor, kam sodi, bodo dale že petkove kvalifikacije, medtem ko bosta polfinale in finale na sporedu dan pozneje, 17. aprila 2021.