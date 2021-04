Plezalci odlično čez prvo stopnico

V Meiringenu v Švici se je s kvalifikacijami začela nova sezona svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Plezalci so že opravili svoje delo, v sobotni polfinale v Meiringenu pa so se uvrstili Jernej Kruder, Domen Škofic, Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik, brez napredovanja v polfinale pa sta ostala Anže Peharc in Matic Kotar. Plezalke kvalifikacije čakajo po 16.30. To je prva balvanska tekma za svetovni pokal po kar 22 mesecih. Lani je zaradi pandemije celotna balvanska sezona odpadla.