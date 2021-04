Janja Garnbret olimpijsko sezono začela z zanesljivo zmago!

Janja Garnbret je olimpijsko leto 2021 odprla z zmago na tekmi svetovnega pokala športnih plezalk v balvanskem plezanju v švicarski alpski vasi Meiringen. Dvaindvajsetletnica je osvojila 27. zmago v svetovnem pokalu, 12. v balvanih. To je 11. zmaga v balvanih po vrsti za Garnbretovo, upoštevajoč svetovni pokal in svetovni prvenstvi.

V finalu je bilo možno spremljati tri slovenske predstavnice. Mesto v najboljši šesterici sta si s petim in šestim mestom polfinala priborili tudi Vita Lukan in Katja Kadić, poročena Debevec. Lukanova in Debevčeva sta v finalu ostali na petem oziroma šestem mestu.

Garnbretova je na najboljši možni način začela sezono mednarodnih tekmovanj v sklopu svetovnega pokala v športnem plezanju.

Zmagala je z najbolj prepričljivo predstavo, kot edina je osvojila vseh 13 vrhov balvanov, kot najboljša v vsakem od krogov v kvalifikacijah, polfinalu in finalu. Drugo in tretje mesto sta osvojili še najstnici, 19-letna Američanka Natalia Grossman in 16-letna Francozinja Oriane Bertone.

Ondra pred japonsko trojico

Pri moških je evropsko čast ubranil Čeh Adam Ondra, ki je bil v Meiringenu, tako kot Garnbretova najboljši že pred dvema letoma. Ondra se je uvrstil pred japonsko trojico Yoshiyuki Ogata, Tomoaki Takata in Kokoro Fujii.

Slovenca Jernej Kruder in Gregor Vezonik sta ostala tik pod mejo finala na sedmem in devetem mestu. Lučka Rakovec in Domen Škofic sta zasedla 10. mesto, Lucija Tarkuš in Mia Krampl sta slovenske nastope v polfinalu sklenili na 14. in 15. mestu. Petnajsti je bil tudi Zan Lovenjak Sudar. Anže Peharc je tekmovanje končal na 21. mestu, Julija Kruder je bila 35., Matic Kotar 47.

Če bodo razmere s pandemijo dopuščale, bo naslednja postaja svetovnega pokala Salt Lake City v ZDA z dvema balvanskima tekmama 22. in 30. maja.