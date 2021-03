"Motivacija je spet tam, kjer mora biti. Zdaj sem spet taka, kot se poznam," sporoča Janja Garnbret. Foto: Vid Ponikvar Čeprav bi lansko sezono zaradi pandemije covid-19, ki je skoraj povsem sesula tekmovalni koledar Mednarodne zveze za športno plezanje – izpeljali so samo eno tekmo svetovnega pokala in evropsko prvenstvo –, marsikdo najraje izbrisal iz spomina, so slovenski športni plezalci leto dobro izkoristili. Poleg treninga so se posvečali tudi odpravljanju šibkih točk.

Nekaj dni pred državnim prvenstvom v balvanih v občini Log - Dragomer (28. marec) in slab mesec pred prvo tekmo svetovnega pokala v Meiringenu v Švici (16. in 17. april) so vsi po vrsti "našpičeni" za spopad z novimi tekmovalnimi izzivi.

Janja Garnbret: Zdaj sem spet taka, kot se poznam

"Motivacija je spet tam, kjer mora biti. Zdaj sem spet taka, kot se poznam," je sporočila aktualna trikratna svetovna prvakinja Janja Garnbret, ki sledi podobnemu programu treningov kot lani, izjemno zadovoljna pa je z napredkom v svoji najšibkejši disciplini, v hitrostnem plezanju, kjer se želi približati času 7,9 sekunde.

Poleg trenerja Romana Krajnika ji pri tem pomaga še indonezijski strokovnjak, ki je specialist prav za to, Slovencem najmanj ljubo in najbolj neznano disciplino.

22-letna Korošica, ki so jo februarja letos pri ameriški reviji Time skupaj z vrstnikom Luko Dončićem uvrstili na seznam 100 vzhajajočih vplivnežev oz. vodij leta 2021 Time 100 Next, se bo v letošnji sezoni udeležila le peščice tekem. Zagotovo bo tekmovala na uvodni preizkušnji v Švici, glavni fokus pa bo usmerjen v Tokio.

Mia Krampl že čuti tekmovalni post

Tudi Mia Krampl, še ena bodoča olimpijka iz slovenske reprezentance, je precej izboljšala svoj osebni rekord v hitrostnem plezanju, nestrpno pa čaka tudi na začetek sezone, ko se bo začelo primerjanje s konkurenco iz prve roke.

"Že več kot leto dni je od moje zadnje mednarodne tekme, kar je res zelo nenavadno, sem se pa naravnala na 'trening-mode' in vem, kaj je moj glavni cilj. Trenutno treniram predvsem hitrost in težavnost, medtem ko sem treninge balvanov, ki so precej agresivni, zaradi poškodbe kolena nekoliko opustila."

Mia Krampl Foto: Vid Ponikvar

Selektor Gorazd Hren si želi tekmovalnih testov

Po besedah selektorja slovenske članske vrste Gorazda Hrena je njegova glavna želja to, da bi izpeljali čim več tekem. Glavna težava je v tem, da je organizatorjem težko prirejati dvoranska tekmovanja, ko pa že vnaprej vedo, da zaradi omejitev na tekmah ne bo gledalcev, s tem pa tudi ne zaslužka od prodaje vstopnic.



Glavna tekmovalna cilja sezone sta seveda olimpijske igre in svetovno prvenstvo v Moskvi (od 15. do 22. septembra), še prej pa plezalce in plezalke čaka kar nekaj vmesnih stopnic na tekmah svetovnega pokala.

Gorazd Hren Foto: Vid Ponikvar

Prvi konec tedna v septembru se bo karavana ustavila v Sloveniji

Po olimpijskih igrah se bo karavana najprej ustavila v Sloveniji, kjer bo prvi konec tedna v septembru (4. in 5. september) na sporedu tekma v težavnosti. Generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu si želi, da bi se razmere, povezane s pandemijo, do takrat toliko umirile, da bi tekmo že lahko spremljali prvi gledalci. Lansko edino tekmo za svetovni pokal, težavnostno preizkušnjo v Brianconu v Franciji (Garnbretova in Škofic sta si okrog vratu obesila srebrni medalji), si je ogledalo za ta čas neverjetnih pet tisoč gledalcev.

Trenerski štab slovenske reprezentance v športnem plezanju: Domen Švab, Luka Fonda, Gorazd Hren in Anže Štremfelj. Foto: Vid Ponikvar

"Treningi potekajo normalno, s tem da Janja in Mia trenirata po nekoliko prilagojenem programu," je pojasnil Hren.

Plezalci so letos zaradi razmer večino treningov opravili v Sloveniji, večinoma v Kopru in Ljubljani, en trening pa so opravili tudi v Avstriji. Treningi v tujih plezalnih centrih so bili včasih stalnica, dandanes pa so že skoraj unikatna izkušnja.

Člani slovenske reprezentance v športnem plezanju. Foto: Vid Ponikvar

Ni mednarodne primerjave, a je je že znotraj reprezentance več kot dovolj

"Tekmovalci se mi zdijo dobro pripravljeni, je pa res, da glede na to, da vso prejšnjo sezono ni bilo tekmovanj, nimamo primerjave s konkurenco v svetovnem pokalu. Zadnji izbor potnikov za prvo tekmo v Švici bo državno prvenstvo ta konec tedna," je napovedal trener Luka Fonda, ki skupaj z Domnom Švabom tvori selektorjev pomočniški tandem.

Načrte za novo sezono je predstavil tudi Anže Štremfelj, selektor slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju, ki lani prav tako skorajda ni imela priložnosti za dokazovanje. "Naš glavni cilj je čim več tekmovati, izboljšati balvane in se uvrščati na stopničke. Maja nas čaka evropsko mladinsko prvenstvo, avgusta pa še svetovno mladinsko prvenstvo v Rusiji. Udeleževali se bomo tudi evropskih pokalov, upamo, da s čim večjo ekipo."

Na današnji novinarski konferenci so svoje načrte predstavili nosilci slovenskega športnega plezanja, poleg olimpijskih potnic Garnbretove in Kramplove še evropski prvak v balvanih Jernej Kruder, Anže Peharc, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Urška Repušič, Katja Debevec, Gregor Vezonik in Domen Škofic. Na Sportalu jih bomo predstavili v prihodnjih dneh.

