Noč, ko je Kobe Bryant izzival nemogoče #video

V času ko zaradi pandemije koronavirusa trpimo na več načinov, ne smemo se družit, ne smemo normalno v trgovino, na TV zaslonih ni športnih dogodkov in še bi lahko naštevali, smo se odločili, da se površje potegnemo navdihujočo zgodbo, ki je pred 14 leti zatresla svet. V njej je glavni akter Kobe Bryant. Čeprav je pred dobrima dvema mesecema umrl v helikopterski nesreči, je prav, da se opeva in spominja njegove velike dosežke, ki jih ne manjka. Tako bi zagotovo želel tudi sam. No, pa se vrnimo v leto 2006. Bil je 22. januar ...

Petkratni zmagovalec lige NBA, vseh pet naslovov je osvojil z ekipo Los Angeles Lakers, nazadnje si je prstan nadel leta 2010, se je tiste noči strgal z verige in gostom iz Toronta pri zmagi z 122:104 nasul nepojmljivih 81 točk. Gre za drugi najvišji dosežek v zgodovini lige NBA. Pred njim je ostal le legendarni kralj strelcev Wilt Chamberlain, ki je leta 1962 proti New York Knickom dosegel še 19 točk več, okroglih 100.

Slab prvi polčas, žvižgi, nato pa ...

V prvem polčasu je dosegel 26 točk. Foto: Reuters Čeprav so bili domači veliki favoriti, so Raptors, ki v tisti sezoni niso blesteli, ob 60-odstotnem metu iz igre na odmor odšli s prednostjo 63:49. Domači navijači so celo z žvižgi nagradili svoje ljubljence. Mnogi so želeli prizorišče zapustiti že ob polčasu, da bi se izognili gneči, a na koncu so si le premislili. Še dobro.

"Ekipo, ki smo jo imeli, je imela velike vzpone in padce. Tako kot smo igrali v prvem polčasu, ni bilo ničemer podobno, zaslužili smo si žvižge, a to nas je požgalo, še posebej Kobeja," je pred časom za EPSN dejal tedanji pomočnik jezernikov Brian Shaw.

Višji odstotek kot Chamberlain

Jezni Kobe, ki je v prvem polčasu dosegel ''le" 26 točk, je v drugem Toronto ujel, nato s kar 55 točkami v drugem delu domačo ekipo popeljal do zmage s 122:104. Skupaj je dosegel 81 točk (17 točk v zadnjih šestih minutah tekme), kar je bil drugi najboljši dosežek v zgodovini lige NBA.

Dosegel je kar 66-odstotkov vseh točk ekipe, za primerjavo, Chamberlain jih je pri svoji "stotici" le 59-odstotkov. Tukaj je treba dodati, da v sedemdesetih letih še niso poznali metov za tri točke.

Norih Kobejevih 81 točk:

Toronto je bil osredotočen nanj, a ...

Med košarkarji, ki so takrat tvorili ekipo Toronta, je bil tudi Jalen Rose, možakar, ki zdaj opravlja delo NBA analitika pri ESPN. "Naš načrt je bil, da se osredotočimo le nanj, saj ostali v naših očeh niso predstavljali večje grožnje," se nočne more, zaradi katere ga še danes zbadajo, spomni Rose.

"V prvem polčasu je dosegel 26 točk, kar za našo ekipo in trenerski štab ni bilo alarmantno, a ko nam je v tretji četrtini nasul 27 točk, je vse skupaj postalo noro. Menjavali smo se na njem, a tiste noči ga ni bilo možno ustaviti. Celotno srečanje ni spregovoril besede, ni se nam posmehoval, nič ... Bil je kot vojak na misiji," pojasnjuje Rose.

Dopolnil ga je tudi Joey Graham, ki je bil v tisti sezoni novinec. "Take stvari vidiš le v videoigrici in ravno tako smo se počutili tudi mi."

Rosa še danes spominjajo na nočno moro, tudi Kobe ga je večkrat:

Phil Jackson: Česa takšnega še nisem videl

Trener Jezernikov je bil Phil Jackson, ki se je po krajšem premoru vrnil na klop ekipe iz Los Angelesa. S Kobejem sta imela večkrat kratek stik, a tiste noči ga ni mogel prehvaliti. "Tole je pa bilo nekaj, kajne? To je drug razred. Videl sem že mnoge nepozabne tekme, a še nikoli česa takega, kar je uspelo Kobeju," je svojemu izbrancu v intervjuju za NBA.com na dušo popihal legendarni trener.

Vedno je verjel, da je možno iti proti stotici

Po koncu tekme je prejel stoječe ovacije. Foto: Reuters Medtem ko se je od navdušenja tresla celotna Amerika, je Bryant ostal miren. "Veliko je bilo igralcev, ki so dejali, da doseči 80 točk ni mogoče. Pravijo, ajde 50 točk še, če si res vroč 60, več pa ne, a sam nikoli nisem imel teh okvirjev. Nikoli nisem razmišljal tako. Vedno sem bil mnenja, da je možno doseči 80 kot tudi 90 in 100. Menim, da je bila ta tekma dokaz, kaj zmore človek, če si ne postaviš omejitev," je za ESPN povedal ameriški superzvezdnik. Ta nor dosežek mu je uspel le dva meseca prej pred rojstvom svoje druge hčerke Gianne, ki je tako kot Kobe umrla v januarski helikopterski nesreči.

Watching the game now, the easy shots I missed, I could of had 100 pts! #countonkobe — Kobe Bryant (@kobebryant) January 22, 2013

Bryant je tiste noči v 42 minutah igre iz igre metal 28/46, za tri točke 7/13, zgrešil je tudi dva prosta meta (18/20). Iz številk se da razbrati, da ni zadel vsega, kar je vrgel proti obračunu. Na lasten račun se je sedem let pozneje pošalil sam.

"Gledam tekmo in lahke mete, ki sem jih zgrešil. Lahko bi dosegel sto točk," je leta 2013 na Twitterju zapisal Bryant.

Najboljši strelski dosežki na eni tekmi v zgodovini NBA:

Ime Točke Leto Tekma 1. Wilt Chamberlain 100 1962 Philadelphia Warriors : New York Knicks 169:147 2. Kobe Bryant 81 2006 Los Angeles Lakers : Toronto Raptors 122:104 3. Wilt Chamberlain 78 1961 Philadelphia Warriors : Los Angeles Lakers 147:151 4. Wilt Chamberlain 73 1962 Philadelphia Warriors : Chicago Packers 135:117 4. Wilt Chamberlain 73 1962 San Francisco Warriors : New York Knicks 127:111 4. David Thompson 73 1978 Denver Nuggets : Detroit Pistons 137:139 7. Wilt Chamberlain 72 1962 San Francisco Warriors Los Angeles Lakers 115:127 8. Elgin Baylor 71 1960 Los Angeles Lakers : New York Knicks 123:108 8. David Robinson 71 1994 San Antonio Spurs : Los Angeles Clippers 112:97 10. Wilt Chamberlain 70 1963 San Francisco Warriors : Syracuse Nationals 148:163 10. Devin Booker 70 2017 Phoenix Suns : Boston Celtics 120:130